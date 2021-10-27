Робот «Маркер» может одновременно вести огонь по нескольким целям из разного вооружения

Москва, 27 октября. Российский боевой робот «Маркер» способен одновременно поражать несколько целей из разных видов вооружения. Об этом заявил главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

По его словам, точность и скорость работы робота позволяет ему поражать любые наземные цели и небольшие беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

«В «Маркере» использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки полезной нагрузки находятся справа и слева от него и действуют отдельно, не связанно между собой», — пояснил Богданов.

Он также добавил, что подобная компоновка позволяет роботу вести одновременный огонь по нескольким целям из различных типов вооружения.

Ранее стало известно, что в рамках испытаний робот «Маркер» провел самостоятельное патрулирование на космодрома Восточный. В испытаниях была задействована модификация на колесном шасси, которая оснащена универсальным оптико-электронным модулем.