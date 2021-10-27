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Солиста Maroon 5 Адама Левина раскритиковали из-за пренебрежительного отношения к фанатке

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:03
Шоу-бизнес
Солиста Maroon 5 Адама Левина раскритиковали из-за пренебрежительного отношения к фанатке
wikipedia.org  /  gashleygoh / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 27 октября. Лидера Maroon 5 Адама Левина раскритиковали после резкой реакции на попытку фанатки обнять его во время концерта. Видео распространилось в TikTok.

На кадрах можно увидеть, как поклонница в ходе выступления команды забралась на сцену и подбежала к музыканту. Левин с удивлением посмотрел на фанатку, а затем отошел от девушки с пренебрежением. Поклонницу увели охранники.

Видео с солистом Maroon 5 собрало множество комментариев. Некоторые пользователи посчитали поведение артиста неприемлемым. В то же время другие фанаты указали, что посетительница концерта не имела права трогать музыканта без разрешения. Сам Левин таким образом только отстаивал свои границы, объяснили они.

Музыкант оправдался за свою реакцию. По словам вокалиста, он с большим уважением относится к поклонникам, но был удивлен внезапному появлению фанатки на сцене.

Левин занимается не только музыкальной деятельностью, но и наставничеством. Артист был куратором проекта «Голoс».

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