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Новый российский робот «Маркер» вооружат дронами-камикадзе и электрическими ракетами

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:02
Армия
Новый российский робот «Маркер» вооружат дронами-камикадзе и электрическими ракетами
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Москва, 27 октября. Российский боевой робот «Маркер» будет оснащен двумя видами беспилотников и электрическими ракетами. Об этом сообщает пресс-служба компании «Андроидная техника».

«Маркер» может нести на себе широкий арсенал дальнобойного оружия. При этом в будущем дрон получит барражирующие боеприпасы и несколько видов беспилотников, передает ТАСС.

«В бою «Маркер» может применяться с различными модулями и нести на себе пулемет, барражирующие боеприпасы, военное снаряжение, медицинские принадлежности, электрические ракеты, а также два вида беспилотных летательных аппаратов: кассетные и привязные», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.

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