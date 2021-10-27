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Ростех: парашютная система «Кадет-75» завершит летные испытания до конца 2021 года

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:00
Армия
Ростех: парашютная система «Кадет-75» завершит летные испытания до конца 2021 года
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 27 октября. Летно-конструкторские испытания учебно-тренировочной парашютной системы «Кадет-75» завершатся до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

В сообщении отмечается, что в линейке парашютных систем «Кадет», разрабатываемой заводом «Полет», представлены три экземпляра с круглым куполом. Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

«Парашютная система "Кадет-75" подтвердила минимальную безопасную высоту применения 150 м на скорости летательного аппарата 180 км/ч. Время снижения на полностью наполненном основном парашюте составила не менее 10 секунд. Разработка успешно проходит летно-конструкторские испытания, до конца года мы их завершим», — подчеркнул Насенков.

Он добавил, что, помимо «Кадета-75», в наличии имеются системы «Кадет-100» и «Кадет-100Д», которые предназначены не только для учебно-тренировочных прыжков. Они также подойдут для боевого десантирования со снаряжением и полным табельным вооружением.

Ранее в Ростехе сообщили, что на космодроме Восточный успешно завершились испытания робота «Маркер», который предназначен для борьбы с беспилотниками-нарушителями.

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ростех парашютная система кадет-75
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