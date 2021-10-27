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Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 27 октября. Свадьба шоумена, блогера и актера Гогена Солнцева обернулась очередным громким скандалом. Бывший участник «Дома-2» устроил потасовку с участием подруги своей бывшей жены Екатерины Терешкович.

После развода с экс-супругой, которая значительно старше его, Солнцев довольно быстро заключил новый брак. При этом выбор блогера оказался довольно неожиданным — его невестой стала дочь Терешкович Полина Давыдова.

Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
Prt Scr instagram.com / @staisycobein11

Шоумен и его новая жена отмечали свадьбу в баре. На торжестве присутствовала подруга Терешкович, которая, видимо, стала незваной гостьей. Вероятно, жениха возмутило ее присутствие, поэтому он набросился на женщину с кулаками, передает Telegram-канал «Звездач».

Охране пришлось оттащить разбушевавшегося актера и надеть на него наручники. Затем Солнцева скрутили и повели прочь из зала с гостями по лестнице.

«Это моя свадьба, вы что делаете?!» — кричал при этом шоумен.

«Это мой жених, куда вы ведете его?!» — пыталась заступиться за возлюбленного Давыдова.

Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
Prt Scr Telegram / ЗВЕЗДАЧ

Артисту не удалось разойтись с бывшей супругой мирно. После расставания с Солнцевым Терешкович аннулировала завещание на шоумена и заявила, что переписала все свое имущество на дочь. Похоже, на тот момент ей было неизвестно о планах Давыдовой связать себя узами брака с актером.

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свадьба солнцев шоумен
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