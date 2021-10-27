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Минфин ЦАР использует опыт Того и Буркина-Фасо при формировании программного бюджета
Весь мир
Минфин ЦАР использует опыт Того и Буркина-Фасо при формировании программного бюджета
twitter.com  /  @AU_Chergui

Банги, 27 октября. Министерство финансов Центральноафриканской Республики провело семинар, на котором чиновники изучили опыт Того и Буркина-Фасо в реализации построения программного бюджета, сообщает Oubangui Médias.

«Используя опыт стран, которые до нас провели подобную реформу экономического сектора, мы можем избежать ошибок и реализовать задуманное в более сжатые сроки», — заявил глава ведомства Эрве Ндоба.

По его словам, программное бюджетирование заключается в децентрализации функции планирования расходов на основе проектов, которые реализуются различными ведомствами. Для последних и будут запрашиваться ассигнования.

Минфин ЦАР использует опыт Того и Буркина-Фасо при формировании программного бюджета
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Кроме того, минфину придется учитывать национальные и международные финансовые ограничения, что в итоге вызовет изменение годового дохода страны.

«Новый подход проявляется как инструмент управления и планирования, ориентированный на эффективность. Изменения важны для ЦАР, так как благодаря программе каждый департамент может оцениваться на основе средств, выделяемых для реализации конкретных действий», — пояснил Ндоба.

С момента обретения страной суверенитета в 1960 году формирование и распределение бюджета основывалось исключительно на менее продуктивном потреблении и не учитывало конечных результатов. Это приводило к почти полному отсутствию инвестиций для стратегических проектов, способных приносить доход.

Новые изменения призваны решить существующую проблему и позволить правительству лучше расходовать получаемые средства. В начале октября Национальное собрание Центральноафриканской Республики провело процедуру распределения казны на 2022 год.

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