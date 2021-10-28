Зачем Эрдоган хочет снизить барьер для прохождения партий в парламент

Президент Турции и лидер правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган договорился со своим союзником по коалиции, руководителем «Партии националистического движения» (ПНД) Девлетом Бахчели, о снижении избирательного барьера на парламентских выборов с 10% до 7%.

«Здесь, в частности, речь шла о 5 или 7%. В связи с этим Девлет Бей (Девлет Бахчели — Прим. ред.) лично принял мое предложение о 7%. Они сказали: "Мы признаем то, что Вам кажется уместным"», — сказал Эрдоган в интервью журналистам в самолете, возвращавшемся из поездки в Азербайджан.

Erdoğan'dan 'seçim barajı' açıklaması: Devlet Bey, benim yüzde 7 teklifimi aynen kabul ettihttps://t.co/tBCgHBz8uA pic.twitter.com/NwrxNrxlys — ABC Gazetesi (@abcgazete) October 27, 2021

Законопроект о снижении избирательного порога, а также другие поправки к закону о выборах, уже на протяжении нескольких месяцев разрабатываются ПСР и ПНД — правящей коалицией, называемой «Народный альянс».

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что представители двух фракций решили снизить проходной барьер до 5%. В частности, в августе журналист издания Hürriyet Абдулкадир Сельви рассказал, что стороны договорились о 5%-м пороге для попадания в парламент. Как отмечалось в газете, между Бахчели и Эрдоганом существовали разногласия в этом вопросе. Лидер националистов требовал ввести 10%-й порог для тех, кто идет на выборы в коалиции, а для тех, кто не имеет союзников, сделать барьер в 5%. Президент же говорил, что подобные ограничения не нужны.

В начале сентября в медиа появилась информация о том, что ПСР и ПНД все же договорились снизить избирательный барьер до 7%. Предполагалось, что новый законопроект будет представлен в парламенте после 1 октября — даты возобновления работы законодательного органа. Однако инициатива по-прежнему не обнародована.

Confirmed: #Turkey to reduce election threshold from 10 to 7 percent https://t.co/UoOe0in1v0 — bianet English (@bianet_eng) September 1, 2021

Помимо изменения минимального порога для прохождения в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), «Партия справедливости и развития» и «Партия националистического движения» также рассматривают возможность увеличения числа избирательных округов и, таким образом, сокращения числа депутатов в рамках одной административной единицы.

Примечательно, что неделей ранее «Республиканская народная партия» (РНП), «Хорошая партия», «Партия счастья», «Демократическая партия», «Партия демократии и прогресса» (DEVA) и «Партия будущего» предложили снизить барьер для прохождения в ВНСТ до 3-5%, при этом точная цифра не была озвучена из-за разногласий.

6 Partiden seçim barajı kararı... %3 ve %5 önerileri geldi son durumda baraj %5'i geçmeyecek. Detayları Habertürk TV Muhabiri Mahir Kılıç aktardı. pic.twitter.com/68MTv6xNBC — Habertürk TV (@HaberturkTV) October 20, 2021

Причины изменения барьера

Десятипроцентный порог был введен в 1983 году военным правительством, которое пришло к власти после государственного переворота 12 сентября 1980 года.

Такой высокий проходной барьер уже долгое время подвергается критике, поскольку препятствует представительству небольших партий в парламенте. Кроме того, за более чем 40 лет были зафиксированы выборы, на которых партиям не хватало совсем чуть-чуть для преодоления 10%. В итоге миллионы голосов уходили впустую.

Хотя система долгое время считалась несправедливой, ничего не менялось. Популярным партиям было выгодно, чтобы в законодательном органе были представлены только «крупные игроки». Так зачем же Бахчели и Эрдогану, имеющим сейчас парламентское большинство, снижать избирательный барьер?

Seçim barajı düşürülüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Devlet Bey, benim yüzde 7 teklifimi aynen kabul ettiler Dolayısıyla bu yüzde 7 meselesini şu anda kanunda bu şekilde, bizler de arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. pic.twitter.com/sM0wwM52GN — MİNİHABERLER (@MINIPOSTA) October 27, 2021

Главная причина заключается в том, что «Партия справедливости и развития» и «Партия националистического движения» осознают свои перспективы на выборах 2023 года и готовятся к разным раскладам. По данным исследования социологической компании MAK за октябрь 2023 года, с учетом неопределившихся избирателей за партию Эрдогана готовы проголосовать 32% граждан, а за фракцию Бахчели — только 8%.

В Турции существует множество разных социологических служб, которые публикуют свои опросы регулярно: одни из них лояльны власти, другие же — благосклонны к оппозиции. В любом случае тенденция налицо: партия националистов теряет свой рейтинг и на сегодняшний день только с помощью чуда способна преодолеть 10%-й барьер.

MAK Araştırma Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı.



Ankete göre seçmenlerin daha önce oy verdikleri partiye oy vermeme eğilimi yüzde 41.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçimlerinde asla oy vermeyeceğini söyleyen seçmen oranı da yüzde 42. pic.twitter.com/LXS61iBi01 — Vaziyet (@vaziyetcomtr) October 27, 2021

Напомним, что по итогам парламентских выборов 2018 года «Народный альянс» завоевал конституционное большинство (53,6% голосов), обеспечив себе 344 места из 600 возможных. Такие пропорции позволяют ПСР и ПНД принимать любой законопроект и блокировать непонравившиеся инициативы, как бы ни голосовала оппозиция. Например, правящий блок отклонил предложение о проведении расследования в отношении ЧВК SADAT после разоблачений мафиози Седата Пекера о поставках оружия террористам в Сирию.

Примечательно, что, согласно самым разным прогнозам, на текущий момент «Национальный альянс» не в силах преодолеть отметку в 50% — общий рейтинг ПСР и ПНД колеблется в районе 40%. По подсчетам журналиста Танжу Тосуна, если 10-процентный порог будет снижен до 7%, то при всех раскладах оппозиционные партии займут более половины мест в парламенте. Хотя среди этих фракций есть принципиальные разногласия, вседозволенности партий Эрдогана и Бахчели наступит конец.

Tanju Tosun: "Seçmen tercihlerindeki oynaklık 90’lı yıllarda parti sistemindeki istikrarsızlığın sistem istikrarsızlığına dönüşmesinde rol oynamıştı." @tanjutosun1 https://t.co/dWQysHeEeE — PolitikYol (@politikyol) October 16, 2021

Каковы выводы?

Причин падения рейтингов правящего альянса довольно много. Во-первых, экономическая ситуация в республике заметно ухудшилась в последнее время. С начала этого года турецкая лира потеряла более 20% своей стоимости. В совокупности с высокими темпами инфляции (19,58%), ростом безработицы (официальные данные — 12,1%) и оттоком иностранного капитала ситуация становится тревожной.

Во-вторых, граждане недовольны позицией властей по вопросу беженцев, число которых превышает 4 млн человек. «Партия националистического движения» хоть и является националистической, открыто не выступает против нелегалов, в то время как оппозиционные РНП и «Хорошая партия» делают акцент на борьбе с мигрантами вплоть до их высылки из страны.

Среди других причин роста недоверия к власти — провал с тушением пожаров летом, недовольство граждан по контролю над пандемией COVID-19, разоблачения мафиози Седата Пекера, милитаристская внешняя политика, усиление несправедливости и сворачивание демократических ценностей.

#Turkey Lira drops >1% to hit fresh All-Time low vs Dollar as after President Erdogan threatened to expel ambassadors of 10 Western countries. pic.twitter.com/4SA0QBV1cS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 24, 2021

Сложно предсказывать итоги выборов, которые состоятся через два года. За это время настроения граждан могут значительно измениться как в угоду власти, так и оппозиции. Учитывая то, что политическая жизнь в стране непредсказуема, стоит вспомнить попытку государственного переворота 2016 года, уход бывших соратников Эрдогана Ахмета Давутоглу и Али Бабаджана из ПСР и многое другое — говорить о неминуемом провале «Народного альянса» сложно. К тому же нельзя забывать, насколько опытным политиком является действующий президент, сумевший удержаться у власти на протяжении 20 лет.

Тем не менее Эрдоган и Бахчели не собираются надеяться «на авось» и намерены обзавестись новыми союзниками. Например, правящий альянс хочет «переманить» на свою сторону исламистскую «Партию счастья», пользующуюся популярностью примерно у 1% граждан. В настоящее время ее лидер Темель Карамоллаоглу резко отвергает этот союз.

Кроме того, сам Бахчели призывал главу «Хорошей партии» Мераль Акшенер «вернуться в родной дом» (до 2016 года политик была членом «Партия националистического движения»), то есть примкнуть к блоку ПСР — ПНД. На данный момент трудно предположить, чтобы это произошло. Однако в турецкой политике все возможно — еще 10 лет назад нереально было представить союз Эрдогана и Бахчели.

Другим способом устранить конкурента является закрытие прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН). В частности, лидер турецких националистов постоянно высказывается о связях ПДН с боевиками запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и настаивает на разгоне этой фракции.

Конституционный суд Турции в мае отказался от рассмотрения иска прокуратуры о запрете ПДН, однако уже в июне было предоставлено обновленное обвинительное заключение. Так что к выборам 2023 года «Народный альянс» может избавиться от этой крупной политической силы путем запрета.

In a revised indictment submitted to the Constitutional Court, the Court of Cassation’s Chief Public Prosecutor again demanded for the HDP's closure. #Turkey https://t.co/zUsN4k2Gzn — Duvar English (@DuvarEnglish) June 8, 2021

Таким образом, понижение избирательного барьера до 7% следует рассматривать как очередной шаг по гарантии жизнеспособности действующей власти после 2023 года. Этот порог не позволит слишком мелким политическим силам попасть в Великое национальное собрание Турции, но обеспечит сохранение фракции националистов в парламенте.