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Зачем Эрдоган хочет снизить барьер для прохождения партий в парламент
Весь мир
Зачем Эрдоган хочет снизить барьер для прохождения партий в парламент
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Depo Photos / Keystone Press Agency / Hasan Kaya / ZUMAPRESS.com / Xinhua

Президент Турции и лидер правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган договорился со своим союзником по коалиции, руководителем «Партии националистического движения» (ПНД) Девлетом Бахчели, о снижении избирательного барьера на парламентских выборов с 10% до 7%.

«Здесь, в частности, речь шла о 5 или 7%. В связи с этим Девлет Бей (Девлет Бахчели — Прим. ред.) лично принял мое предложение о 7%. Они сказали: "Мы признаем то, что Вам кажется уместным"», — сказал Эрдоган в интервью журналистам в самолете, возвращавшемся из поездки в Азербайджан.

Законопроект о снижении избирательного порога, а также другие поправки к закону о выборах, уже на протяжении нескольких месяцев разрабатываются ПСР и ПНД — правящей коалицией, называемой «Народный альянс».

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что представители двух фракций решили снизить проходной барьер до 5%. В частности, в августе журналист издания Hürriyet Абдулкадир Сельви рассказал, что стороны договорились о 5%-м пороге для попадания в парламент. Как отмечалось в газете, между Бахчели и Эрдоганом существовали разногласия в этом вопросе. Лидер националистов требовал ввести 10%-й порог для тех, кто идет на выборы в коалиции, а для тех, кто не имеет союзников, сделать барьер в 5%. Президент же говорил, что подобные ограничения не нужны.

В начале сентября в медиа появилась информация о том, что ПСР и ПНД все же договорились снизить избирательный барьер до 7%. Предполагалось, что новый законопроект будет представлен в парламенте после 1 октября — даты возобновления работы законодательного органа. Однако инициатива по-прежнему не обнародована.

Помимо изменения минимального порога для прохождения в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), «Партия справедливости и развития» и «Партия националистического движения» также рассматривают возможность увеличения числа избирательных округов и, таким образом, сокращения числа депутатов в рамках одной административной единицы.

Примечательно, что неделей ранее «Республиканская народная партия» (РНП), «Хорошая партия», «Партия счастья», «Демократическая партия», «Партия демократии и прогресса» (DEVA) и «Партия будущего» предложили снизить барьер для прохождения в ВНСТ до 3-5%, при этом точная цифра не была озвучена из-за разногласий.

Причины изменения барьера

Десятипроцентный порог был введен в 1983 году военным правительством, которое пришло к власти после государственного переворота 12 сентября 1980 года.

Такой высокий проходной барьер уже долгое время подвергается критике, поскольку препятствует представительству небольших партий в парламенте. Кроме того, за более чем 40 лет были зафиксированы выборы, на которых партиям не хватало совсем чуть-чуть для преодоления 10%. В итоге миллионы голосов уходили впустую.

Хотя система долгое время считалась несправедливой, ничего не менялось. Популярным партиям было выгодно, чтобы в законодательном органе были представлены только «крупные игроки». Так зачем же Бахчели и Эрдогану, имеющим сейчас парламентское большинство, снижать избирательный барьер?

Главная причина заключается в том, что «Партия справедливости и развития» и «Партия националистического движения» осознают свои перспективы на выборах 2023 года и готовятся к разным раскладам. По данным исследования социологической компании MAK за октябрь 2023 года, с учетом неопределившихся избирателей за партию Эрдогана готовы проголосовать 32% граждан, а за фракцию Бахчели — только 8%.

В Турции существует множество разных социологических служб, которые публикуют свои опросы регулярно: одни из них лояльны власти, другие же — благосклонны к оппозиции. В любом случае тенденция налицо: партия националистов теряет свой рейтинг и на сегодняшний день только с помощью чуда способна преодолеть 10%-й барьер.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 2018 года «Народный альянс» завоевал конституционное большинство (53,6% голосов), обеспечив себе 344 места из 600 возможных. Такие пропорции позволяют ПСР и ПНД принимать любой законопроект и блокировать непонравившиеся инициативы, как бы ни голосовала оппозиция. Например, правящий блок отклонил предложение о проведении расследования в отношении ЧВК SADAT после разоблачений мафиози Седата Пекера о поставках оружия террористам в Сирию.

Примечательно, что, согласно самым разным прогнозам, на текущий момент «Национальный альянс» не в силах преодолеть отметку в 50% — общий рейтинг ПСР и ПНД колеблется в районе 40%. По подсчетам журналиста Танжу Тосуна, если 10-процентный порог будет снижен до 7%, то при всех раскладах оппозиционные партии займут более половины мест в парламенте. Хотя среди этих фракций есть принципиальные разногласия, вседозволенности партий Эрдогана и Бахчели наступит конец.

Каковы выводы?

Причин падения рейтингов правящего альянса довольно много. Во-первых, экономическая ситуация в республике заметно ухудшилась в последнее время. С начала этого года турецкая лира потеряла более 20% своей стоимости. В совокупности с высокими темпами инфляции (19,58%), ростом безработицы (официальные данные — 12,1%) и оттоком иностранного капитала ситуация становится тревожной.

Во-вторых, граждане недовольны позицией властей по вопросу беженцев, число которых превышает 4 млн человек. «Партия националистического движения» хоть и является националистической, открыто не выступает против нелегалов, в то время как оппозиционные РНП и «Хорошая партия» делают акцент на борьбе с мигрантами вплоть до их высылки из страны.

Среди других причин роста недоверия к власти — провал с тушением пожаров летом, недовольство граждан по контролю над пандемией COVID-19, разоблачения мафиози Седата Пекера, милитаристская внешняя политика, усиление несправедливости и сворачивание демократических ценностей.

Сложно предсказывать итоги выборов, которые состоятся через два года. За это время настроения граждан могут значительно измениться как в угоду власти, так и оппозиции. Учитывая то, что политическая жизнь в стране непредсказуема, стоит вспомнить попытку государственного переворота 2016 года, уход бывших соратников Эрдогана Ахмета Давутоглу и Али Бабаджана из ПСР и многое другое — говорить о неминуемом провале «Народного альянса» сложно. К тому же нельзя забывать, насколько опытным политиком является действующий президент, сумевший удержаться у власти на протяжении 20 лет.

Тем не менее Эрдоган и Бахчели не собираются надеяться «на авось» и намерены обзавестись новыми союзниками. Например, правящий альянс хочет «переманить» на свою сторону исламистскую «Партию счастья», пользующуюся популярностью примерно у 1% граждан. В настоящее время ее лидер Темель Карамоллаоглу резко отвергает этот союз.

Кроме того, сам Бахчели призывал главу «Хорошей партии» Мераль Акшенер «вернуться в родной дом» (до 2016 года политик была членом «Партия националистического движения»), то есть примкнуть к блоку ПСР — ПНД. На данный момент трудно предположить, чтобы это произошло. Однако в турецкой политике все возможно — еще 10 лет назад нереально было представить союз Эрдогана и Бахчели.

Другим способом устранить конкурента является закрытие прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН). В частности, лидер турецких националистов постоянно высказывается о связях ПДН с боевиками запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и настаивает на разгоне этой фракции.

Конституционный суд Турции в мае отказался от рассмотрения иска прокуратуры о запрете ПДН, однако уже в июне было предоставлено обновленное обвинительное заключение. Так что к выборам 2023 года «Народный альянс» может избавиться от этой крупной политической силы путем запрета.

Таким образом, понижение избирательного барьера до 7% следует рассматривать как очередной шаг по гарантии жизнеспособности действующей власти после 2023 года. Этот порог не позволит слишком мелким политическим силам попасть в Великое национальное собрание Турции, но обеспечит сохранение фракции националистов в парламенте.

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