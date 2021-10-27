Максим Калиниченко предложил игрокам и тренерам «Спартака» провести встречу с блогерами

Москва, 27 октября. Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Максим Калиниченко предложил устроить встречу блогеров с командой.

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины в своем Telegram-канале инициировал проведение встречи главного тренера, капитана и вице-капитана красно-белых с блогерами.

«После всего этого безобразия у меня накопилось огромное количество вопросов по футбольной части, на которые не удается получить ответы», — написал Калиниченко.

В «Спартаке» уже отреагировали на предложение Калиниченко. Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат», что бывший игрок красно-белых, работающий экспертом на телеканале «Матч ТВ», сможет задать «все интересующие» его вопросы в прямом эфире.

На прошлой неделе «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России по футболу. Столичный клуб проиграл петербургскому «Зениту» с разгромным счетом 1:7.