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Максим Калиниченко предложил игрокам и тренерам «Спартака» провести встречу с блогерами
Спорт
Максим Калиниченко предложил игрокам и тренерам «Спартака» провести встречу с блогерами
Global Look Press  /  Alexander Chernykh

Москва, 27 октября. Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Максим Калиниченко предложил устроить встречу блогеров с командой.

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины в своем Telegram-канале инициировал проведение встречи главного тренера, капитана и вице-капитана красно-белых с блогерами.

«После всего этого безобразия у меня накопилось огромное количество вопросов по футбольной части, на которые не удается получить ответы», — написал Калиниченко.

В «Спартаке» уже отреагировали на предложение Калиниченко. Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил в разговоре с журналистами издания «Чемпионат», что бывший игрок красно-белых, работающий экспертом на телеканале «Матч ТВ», сможет задать «все интересующие» его вопросы в прямом эфире.

На прошлой неделе «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионатов России по футболу. Столичный клуб проиграл петербургскому «Зениту» с разгромным счетом 1:7.

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