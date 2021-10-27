Рособоронэкспорт покажет на выставке в Перу около 300 военно-технических разработок

Москва, 27 октября. Рособоронэкспорт представит на военно-технической выставке SITDEF 2021 не менее 300 образцов российских вооружений. Мероприятие пройдет в Перу с 28 по 31 октября.

Выставка SITDEF 2021 откроет свои двери в четверг, 28 октября, на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. В этом году Россия представит на выставке около 300 образцов вооружения и техники, о чем сообщили представители Рособоронэкспорта.

«В виде моделей компания продемонстрирует учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке», — рассказали в компании.

Кроме того, на выставке покажут модели истребительной авиации, средства авиационного поражения, зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Антей-4000». Представителям сил спецназа и сухопутных сил будут продемонстрированы автомобили и бронетранспортеры, а также колесные машины на базе платформы «Бумеранг» и пользующийся популярностью на рынке беспилотник «Орлан-10Е».

Нарастающая популярность российских вооружений по всему миру при этом беспокоит Вашингтон. В начале октября США были встревожены углублением военно-технического сотрудничества между Россией и Индией из-за сделки по продаже С-400.