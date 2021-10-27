Баранец пообещал США превращение в «пролив Сталина» после попытки нападения на ВМФ РФ

Москва, 27 октября. Американские военные могут попробовать помериться силами с Балтийским или Черноморским флотами, если готовы увидеть на месте своей страны «пролив Сталина», заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Недавно американский журнал Forbes опубликовал материал о переоснащении бомбардировщиков B-1 Lancer. Самолеты получили новые ракеты LRASM, с которыми они якобы смогут превратить Черноморский флот в тир, а также уничтожить Балтийский флот, о чем заявили американские эксперты. В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что ничего общего с реальностью у фантазий его зарубежных коллег из Forbes нет.

«Все это американская болтовня. Похоже на заявления взрослого человека, который играет в детской песочнице. У Балтийского флота есть средства противовоздушной и противоракетной обороны. Черноморский флот тоже не безоружен», — объяснил Баранец.

Полковник в отставке подчеркнул, что атака американского бомбардировщика на российский флот может оказаться успешной, только если по каким-то неведомым причинам ВМФ РФ останется без всех средств самообороны. В противном случае у B-1 Lancer нет шансов потопить российские корабли. По мнению Баранца, подобные огульные заявления западной прессы служат одной напрасной цели: запугать Россию.

Баранец отметил, что Россия тоже может сделать громкое заявление. Например, пообещать в случае нападения на свой флот превратить США в «пролив имени Сталина», омывающий берега Канады и Мексики.

Ранее полковник в отставке обвинил страны НАТО, включая США, в незаконном размещении своих военных баз на территории Украины в обход ее действующей конституции.