Российские и египетские десантники освободили деревню от террористов на учениях под Каиром

Каир, 27 октября. Российские и египетские десантники отработали освобождение населенного пункта от террористов в ходе учений «Защитники дружбы — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Активная фаза маневров с практическим десантированием и отработкой тактических действий состоялась на полигоне Вооруженных сил Египта Вади-Сакран, который расположен в 60 километрах от Каира.

Десантирование осуществлялось из четырех самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД. Кроме того, в маневрах были задействованы самолеты С-130 Hercules и С-295 Casa, а также вертолеты CH-47 Chinook и Ми-17 из состава ВВС Египта.

После десантирования российские и египетские военнослужащие блокировали захваченный террористами населенный пункт и освободили условных заложников. При этом 160 отказавшихся сложить оружие условных боевиков были «ликвидированы.

Стоит отметить, что в сентября 2021 года состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом финальный этап маневров посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.