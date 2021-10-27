Africa Intelligence: военный переворот нарушил планы Франции закрепиться в Судане

В понедельник, 25 октября, власть в Судане перешла к военным на фоне народных волнений. Население устало от экономического кризиса, вызванного ориентированной на Запад политикой гражданского правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Africa Intelligence назвала случившееся «поворотом судьбы» в отношениях Хартума и Парижа. Елисейский дворец планировал укрепить связи с восточноафриканским государством, включая военную сферу, однако свержение кабмина перечеркнуло эти планы.

Глава французских войск в Джибути (FFDJ), генерал Стефан Дюпон собирался в столицу республики с двухдневным визитом, однако последние события отложили его поездку на неопределенный срок. Руководитель FFDJ хотел встретиться с несколькими суданскими высокопоставленными чиновниками. В частности, с начальником штаба Мохаммедом Османом аль-Хусейном и рядом специалистов из министерства обороны.

Стороны планировали обсудить возможное возобновление военного сотрудничества между двумя странами. До 25 октября Франция предполагала, что может положиться на гражданское правительство и закрепиться в регионе.

Разбитая модель

Военное сотрудничество представляет собой лишь малую часть дипломатических усилий, предпринятых президентом Франции Эммануэлем Макроном для сближения с Суданом.

Падение режима Омара аль-Башира в 2019 году подтолкнуло Елисейский дворец и министерство экономики и финансов вложить время и деньги в налаживание тесных отношений с военными и гражданскими элементами переходного периода в Хартуме. Главным из них оказался премьер Абдалла Хамдок, которого задержали 25 октября.

Новое соглашение о списании долга Судана планировалось подписать с министром экономики Джибрилем Ибрагимом на полях совместного экономического форума, запланированного в ноябре. Несколько месяцев назад республика стала участником инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ). Совместную программу Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) возглавил Парижский клуб кредиторов.

ФБА «Экономика сегодня» /

В настоящий момент общая цифра задолженности Хартума составляет почти 70 миллиардов долларов. Большая часть суммы состоит из просроченных платежей, на что Франция собиралась закрыть глаза. Однако перед этим Хамдок должен был реализовать проект экономических реформ, которые в конечном счете привели к обнищанию населения и массовым протестам против кабмина.

Маловероятно, что правительства и международные финансовые институты пересмотрят уже согласованные отмены. Однако отчет о ходе работы, который должен быть представлен в ноябре, а также остальная часть программы на данный момент находятся под сомнением.

Разочарование Франции

Париж также стремился привлечь Хартум к активному участию в международной конференции по Ливии на уровне глав государств, запланированной на 12 ноября. Учитывая сложившуюся ситуацию, ожидается, что ни находящийся под домашним арестом Хамдок, ни генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан не приедут на мероприятие.

Еще одна причина, по которой Макрон так много вложил в Судан, заключается в том, что президент Франции увидел возможность наладить тесные экономические связи со страной, находившейся под санкциями почти 30 лет.

Федеральное агентство новостей /

После исключения из списка спонсоров-терроризма Хартум активно искал партнеров, которые помогут республике урегулировать затяжной кризис. Париж стремился стать одним из них и закрепиться на новом рынке, однако на фоне последних событий планы Макрона потерпели крах.

Министр торговли Франции Франк Ристер собирался посетить столицу Судана 23-24 ноября в сопровождении делегации из союза работодателей Medef. Глава ведомства приглашен на франко-суданский экономический форум с участием местных деловых кругов. Встреча еще официально не отменена, хотя это, безусловно, всего лишь вопрос времени. То же самое можно сказать и о поездке бывшего министра культуры Франции в Хартум.