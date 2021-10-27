Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба

Подразделения йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» смогли выбить силы правительства Мансура Хади из еще одного важного региона, однако последние не намерены сдаваться.

Сейчас местом ожесточенных сражений все еще является стратегический район Эль-Джуба, который открывает возможность для наступления на административный центр провинции Мариб с юга.

قوات الحوثي تسيطر على الجديدة مركز مديرية #الجوبة ، بعد اشتباكات استمرت لأكثر من أسبوع في محيطها ، كما سيطرت ايضا على جبل النزيلة ، وتعتبر الجديدة آخر مدينة في الجوبة كانت تحت سيطرة قوات هادي ، وبعد سيطرة الحوثي عليها ، تصبح مدينة #مارب مهددة من جبهتين وهما الغربية والجنوبية . pic.twitter.com/Nygk5RRXme — خرائط es (@saif_es_map) October 26, 2021

Бои в этой части региона ведутся в течение последних нескольких дней. По данным саудовских СМИ, за минувшие трое суток ВВС поддерживающей правительственные силы арабской коалиции смогли ликвидировать по меньшей мере 264 повстанца. Такой ущерб им был нанесен в результате почти 30 авиаударов.

Федеральное агентство новостей /

В то же время и атаки хуситов обернулись потерей нескольких десятков противников убитыми и ранеными.

Статус округа Эль-Джуба и его центра — города Джадида — остается спорным. Представители «Ансар Аллах» заявили о том, что им, несмотря на понесенный ущерб, удалось обратить врагов в бегство и захватить стратегическую точку. Однако в то же время лояльные хадистам источники опровергают эту информацию и говорят о том, что армия Йемена смогла отбить важный участок.

Today, we all know where this will end up: Yemeni Army & Popular Committees liberated Judaydah town, the district center of Al Jubah district, thus putting to the end of the Al Jubah frontier with full revolutionaries control. The 22nd May Hospital is also liberated. #Marib pic.twitter.com/eky0yufQoA — Tony Toh (@tonytohcy) October 26, 2021

При этом сообщается, что силы правительства отбили города Матна и Мавки, а после этого заняли Джабель ан-Назила, располагающийся на горных склонах. Оттуда открывается хороший обзор на Джадиду, благодаря чему хадисты получили тактически выгодный опорный пункт.

Over the past few days, Yemeni Army & Popular Committees have liberated Al Matnah and Mawqis after liberated the first junction.



Afterwards, they have proceeded to the mountainous range and captured the strategic Jabal Al Nazilah, overlooking Al Jubah district center Judaydah. pic.twitter.com/JltoEXMEwz — Tony Toh (@tonytohcy) October 26, 2021

Если хуситы смогут выиграть инициативу и закрепиться в данной части страны, это может стать ключевым моментом битвы за нефтеносный регион, после которого захват Мариба станет делом времени.

Федеральное агентство новостей /

Нынешний этап военной кампании — уже третий с начала 2021 года. Так, в феврале и марте повстанцы смогли подобраться к северной части столицы региона. В апреле они попробовали нарастить интенсивность атак в этом направлении и дополнили их наступлением сил с запада, что, впрочем, не привело к ощутимым успехам.

Нынешняя операция, стартовавшая в сентябре, оказалась более плодотворной. Войска «Ансар Аллах» получили контроль над районами Аль-Абдийя и Хариб, а также атаковали Мариб с юга — из располагающейся рядом провинции Шваба, где уже были захвачены Айн, Байлян и Усайлян.

Global Look Press / Mohammed Al-Wafi / XinHua

Несмотря на то, что повстанцы понесли большие людские потери, неделю назад они смогли ликвидировать четырех старших офицеров хадистов, среди которых оказались два бригадных генерала — Абдель-Ракеб ан-Накаш и Масаад ас-Саяди.

Мариб, где располагается большая часть нефтяных месторождений Йемена и единственный в стране НПЗ, рассматривается как один из главным стратегически важных районов. Контроль над ним может дать одной из сторон заведомо выигрышную позицию на предстоящих мирных переговорах.