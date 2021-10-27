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Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба
Весь мир
Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба
Global Look Press  /  Abdulnasser Alseddik / ZUMAPRESS.com

Подразделения йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» смогли выбить силы правительства Мансура Хади из еще одного важного региона, однако последние не намерены сдаваться.

Сейчас местом ожесточенных сражений все еще является стратегический район Эль-Джуба, который открывает возможность для наступления на административный центр провинции Мариб с юга.

Бои в этой части региона ведутся в течение последних нескольких дней. По данным саудовских СМИ, за минувшие трое суток ВВС поддерживающей правительственные силы арабской коалиции смогли ликвидировать по меньшей мере 264 повстанца. Такой ущерб им был нанесен в результате почти 30 авиаударов.

Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба
Федеральное агентство новостей /

В то же время и атаки хуситов обернулись потерей нескольких десятков противников убитыми и ранеными.

Статус округа Эль-Джуба и его центра — города Джадида — остается спорным. Представители «Ансар Аллах» заявили о том, что им, несмотря на понесенный ущерб, удалось обратить врагов в бегство и захватить стратегическую точку. Однако в то же время лояльные хадистам источники опровергают эту информацию и говорят о том, что армия Йемена смогла отбить важный участок.

При этом сообщается, что силы правительства отбили города Матна и Мавки, а после этого заняли Джабель ан-Назила, располагающийся на горных склонах. Оттуда открывается хороший обзор на Джадиду, благодаря чему хадисты получили тактически выгодный опорный пункт.

Если хуситы смогут выиграть инициативу и закрепиться в данной части страны, это может стать ключевым моментом битвы за нефтеносный регион, после которого захват Мариба станет делом времени.

Сражение за Мариб: хуситы контролируют большую часть региона
Федеральное агентство новостей /

Нынешний этап военной кампании — уже третий с начала 2021 года. Так, в феврале и марте повстанцы смогли подобраться к северной части столицы региона. В апреле они попробовали нарастить интенсивность атак в этом направлении и дополнили их наступлением сил с запада, что, впрочем, не привело к ощутимым успехам.

Нынешняя операция, стартовавшая в сентябре, оказалась более плодотворной. Войска «Ансар Аллах» получили контроль над районами Аль-Абдийя и Хариб, а также атаковали Мариб с юга — из располагающейся рядом провинции Шваба, где уже были захвачены Айн, Байлян и Усайлян.

Йеменская армия
Global Look Press / Mohammed Al-Wafi / XinHua

Несмотря на то, что повстанцы понесли большие людские потери, неделю назад они смогли ликвидировать четырех старших офицеров хадистов, среди которых оказались два бригадных генерала — Абдель-Ракеб ан-Накаш и Масаад ас-Саяди.

Мариб, где располагается большая часть нефтяных месторождений Йемена и единственный в стране НПЗ, рассматривается как один из главным стратегически важных районов. Контроль над ним может дать одной из сторон заведомо выигрышную позицию на предстоящих мирных переговорах.

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йемен война ансар аллах мариб
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