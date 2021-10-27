Клинцевич: Россия не откажется от «Мертвой руки», находясь в окружении крылатых ракет США

Москва, 27 октября. Россия не может отказаться от комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Мертвая рука», находясь в окружении нескольких тысяч крылатых американских ракет. Об этом заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что американские военные требуют, чтобы Россия отказалась от эксплуатации системы ответного ядерного удара под названием «Периметр», которую на западе также называют «Мертвая рука», передает интернет-издание «Народные Новости».

Клинцевич отметил, что возможность применения комплекса «Периметр» сильно пугает США и страны НАТО. Главной особенностью данной системы является возможность нанесения ответного ядерного удара в автоматическом режиме. По его словам, «Периметр» мешает США воплотить свои агрессивные планы в отношении России. Он подчеркнул, что Москва не может отказаться от одного из элементов своего «ядерного щита» пока вокруг границ РФ базируются тысячи американских крылатых ракет.

«Мы должны понимать, что вокруг нас сосредоточены шесть тысяч «Томагавков». Одновременный старт уже испытывали в Сирии. Как оно себя проявит — непонятно, но, когда речь идет о ликвидации ответных мероприятий — реакция на их концепции, они понимают: имея оружие, при котором перестают работать функции управления, автоматика сама введет в действие оружие, которое уже полетит в намеченные цели. Это приведет к большим последствиям», — пояснил экс-сенатор.

Ранее стало известно, что на одном из военных полигонов в России прошли испытания автономной группировки ударных роботов «Маркер». Машины самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями.