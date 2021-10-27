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Моргенштерна ждут в Музее Победы после скандальных слов о праздновании 9 Мая

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:05
Общество
Моргенштерна ждут в Музее Победы после скандальных слов о праздновании 9 Мая
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 27 октября. Директор Музея Победы Александр Школьник пригласил на экскурсию эпатажного рэпера Моргенштерна, который резко высказался о праздновании 9 Мая.

В пресс-службе учреждения сообщили о готовности организовать экскурсию для исполнителя. Гиды проведут его по экспозиции и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, которую советские люди отдали за победу над фашизмом.

Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Разразился скандал. Однако адвокат Сергей Жорин уточнил, что музыкант не призывал отменять празднование 9 Мая. Позднее артист извинился перед всеми, кого задели его слова о торжествах, пишет «Вечерняя Москва».

Рэп-исполнитель известен своими скандальными выходками и заявлениями. Грубые слова о праздновании Победы не первое, что было встречено публикой с недоумением. Артист не так давно был оштрафован за пропаганду наркотиков.

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скандал собчак моргенштерн
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