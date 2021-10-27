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Дина Аверина призналась, что не следит за выступлениями соперниц по турнирам

  /   Обновлено: 27 октября 2021 20:34
Спорт
Дина Аверина призналась, что не следит за выступлениями соперниц по турнирам
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA

Китакюсю, 27 октября. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что никогда не смотрит за выступлениями соперниц.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира, который проходит в Японии. После завершения соревнований спортсменка рассказала, что считает главной соперницей саму себя. Слова 23-летней гимнастки проводит ТАСС.

«Я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Не кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное. Ирина Александровна этому учит, и мы стараемся», — подчеркнула Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит с 27 с 31 октября. Планетарное первенство принимает город Китакюсю. В первый день турнира Аверина выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем. Российская гимнастка стала 15-кратной чемпионкой мира.

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спорт художественная гимнастика аверина соперницы
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