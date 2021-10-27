Дина Аверина призналась, что не следит за выступлениями соперниц по турнирам

Китакюсю, 27 октября. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что никогда не смотрит за выступлениями соперниц.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира, который проходит в Японии. После завершения соревнований спортсменка рассказала, что считает главной соперницей саму себя. Слова 23-летней гимнастки проводит ТАСС.

«Я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Не кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное. Ирина Александровна этому учит, и мы стараемся», — подчеркнула Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит с 27 с 31 октября. Планетарное первенство принимает город Китакюсю. В первый день турнира Аверина выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем. Российская гимнастка стала 15-кратной чемпионкой мира.