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Президент Узбекистана Мирзиеев в ноябре планирует встретиться с Путиным

  /   Обновлено: 27 октября 2021 20:33
Политика
Президент Узбекистана Мирзиеев в ноябре планирует встретиться с Путиным
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 октября. Узбекский президент Шавкат Мирзиеев, которого вновь избрали на пост главы государства, в ноябре намерен совершить первый после выборов международный визит в РФ, где лидер планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков.

Во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран политик отметил, что Ташкент очень тщательно ведет подготовку к поездке Мирзиеева в Москву.

«Мы намерены наполнить повестку этого визита максимально конкретным и практическим содержанием», — отметил чиновник.

Вице-премьер подчеркнул, что руководство Узбекистана ставит в приоритет развитие долгосрочных союзнических отношений с Россией.

Как стало известно ранее, Шавкат Мирзиеев переизбирается на пост главы республики с 80,1% голосов. Соответствующие предварительные данные озвучил ЦИК региона.

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