Закон о жилье для детей репрессированных в советские годы подготовят ко второму чтению

Москва, 27 октября. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил подготовить ко второму чтению законопроект о жилье для репрессированных в советские годы граждан.

Этот документ должен решить проблему предоставления социального жилья потомкам жертв политических репрессий, законопроект был принят в Госдуме РФ в первом чтении. О стадии рассмотрения документа рассказал председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что работа продолжается.

«После первого чтения мы отложили принятие решения, чтобы учесть в законе мнение самих детей репрессированных. Но работа не останавливается. Мы слышим людей и ищем наиболее эффективное решение данного вопроса», — заявил Володин на заседании Госдумы.

По итогам обсуждения председатель Госдумы поручил первому зампреду Александру Жукову вместе с правительством проработать подготовку законопроекта ко второму чтению.

В нижней палате парламента может появиться отдельная комиссия по регламенту. Предполагается, что в Госдуме XIII созыва будет 32 комитета, а не 26, как в прежнем.