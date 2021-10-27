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Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября
Экономика
Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Киев, 27 октября. Поставки белорусской электроэнергии возобновятся на Украину с 1 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные результатов аукциона «Укрэнерго».

Согласно итогам торгов, право импортировать электричество из Белоруссии получила украинская государственная компания «Энергоатом». Она выкупила 885 из 900 доступных МВт. Остальные 15 МВт приобрело ООО «Электро Комьюнити».

Начало аукционов на импорт электроэнергии из Белоруссии связано с тем, что украинская Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отказалась продлевать на ноябрь запрет на поставки ресурсов из стран, не входящих в Энергетическое сообщество. Такое решение было принято регулятором в связи с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила, что Украина столкнулась с полномасштабным кризисом в сфере энергетики. Для минимизации последствий, по ее мнению, необходимо ввести чрезвычайное положение и принять национальную программу действий.

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украина белоруссия электроэнергия международная торговля
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