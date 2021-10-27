Госдума опубликовала план проведения «правительственного часа»

Москва, 27 октября. Совет Государственной думы обсудил план организации «правительственного часа» во время осенней сессии. Проект постановления включен в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента, назначенного на 28 октября.

В документе говорится, что первым в Госдуму будет приглашен генеральный прокурор Игорь Краснов. Его визит запланировали на 16 ноября, сообщили в пресс-службе ГД. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «серых» зарплатах. Он предложил привлекать за них к ответственности, информирует Радио Sputnik. Этот вопрос может быть в ведомстве прокуратуры, если соответствующий закон примут.

Затем, 7 декабря, «правительственный час» пройдет с участием министра труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев приглашен на 14 декабря, руководитель ведомства по вопросам промышленности и торговли Денис Мантуров — на 21 декабря.