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Госдума опубликовала план проведения «правительственного часа»
Политика
Госдума опубликовала план проведения «правительственного часа»
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 октября. Совет Государственной думы обсудил план организации «правительственного часа» во время осенней сессии. Проект постановления включен в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента, назначенного на 28 октября.

В документе говорится, что первым в Госдуму будет приглашен генеральный прокурор Игорь Краснов. Его визит запланировали на 16 ноября, сообщили в пресс-службе ГД. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «серых» зарплатах. Он предложил привлекать за них к ответственности, информирует Радио Sputnik. Этот вопрос может быть в ведомстве прокуратуры, если соответствующий закон примут.

Затем, 7 декабря, «правительственный час» пройдет с участием министра труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев приглашен на 14 декабря, руководитель ведомства по вопросам промышленности и торговли Денис Мантуров — на 21 декабря.

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