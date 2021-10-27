Ассоциация верующих женщин ЦАР передала школьные наборы сиротам Банги

Банги, 27 октября. Ассоциация верующих женщин в поддержку обездоленных (AFCD) передала около 40 школьных комплектов сиротам столичного района Мискин, сообщает Oubangui Médias.

Новый учебный год стартовал в ЦАР 18 октября, но не все жители оказались к нему готовы. По данным журналистов, кризис безопасности сказался на финансовом положении многих центральноафриканцев. Более того, во время боевых действий отдельные семьи лишились кормильцев.

«У меня нет отца, и обо мне заботится только мать, но у нее недостаточно средств, чтобы купить необходимые принадлежности для школы. Хорошо, что эти дамы пожертвовали для нашей семьи тетради. Я очень счастлива и от всего сердца их благодарю», — сообщила журналистам 12-летняя Мэйлис Танга.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера не раз утверждал, что качественное образование является первоочередным фактором развития республики и ее жителей. Поэтому доступ к нему должен обеспечиваться для всех слоев населения.

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Так ассоциация верующих женщин выступила с инициативой по передаче школьных наборов нуждающимся.

«Мы решили оказать поддержку детям, потерявшим родителей. Таким образом мы пытаемся внести вклад в развитие их будущего. Наша организация вручила ученикам тетради и письменные принадлежности, которые являются необходимым минимумом при начале этого нелегкого, но интересного пути. Тем не менее на этом наша помощь не заканчивается, будем следить за ними дальше», — объяснила вице-президент AFCD Лесли Мболи.

По словам главы ассоциации Энн Роуз Намбим, в общей сложности 37 центральноафриканцев в возрасте от 4 до 15 лет смогут воспользоваться наборами, что даст им путевку в жизнь.

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«Конечно, у нашей организации есть еще несколько инициатив по поддержке вдов и сирот, но финансовых средств недостаточно. Мы призываем гражданские общества и просто неравнодушных людей оказывать им многогранную помощь», — сказала она.

Ранее президент Туадера принял участие в церемонии открытия новой баптистской церкви Нгубагара в столице страны.