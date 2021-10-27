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«Восток Ойл» повысит запасы в Лодочном месторождении

  /   Обновлено: 27 октября 2021 20:18
Экономика
«Восток Ойл» повысит запасы в Лодочном месторождении
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 октября. Специалисты-геологи доказали нефтенасыщение пласта на Лодочном месторождении проекта «Роснефти», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Геологические работы на территории Лодочного месторождения дали свои результаты и показали, что пласт насыщен черным золотом. Предполагается, что в рамках инициативы «Восток Ойл», компания «Роснефть» повысит запасы указанного источника и использует его в своей деятельности.

Отмечается, что высокое насыщение было зафиксировано на пласте Нижнехетской свиты. Эксперты уже обосновали включение сегмента в ключевые объекты разработки концерна.

Согласно имеющимся данным, обнаружен фонтанный приток безводной нефти дебитом 225 кубических метров в сутки, что является показателем, гораздо более высоким по сравнению со средними результатами новых российских скважин. «Роснефть» проводит исследовательские работы на данном участке с 2014 года.

Уровень капитализации отечественного холдинга вышел на отметку в 7,012 трлн рублей и выбрался за пределы 100 млрд долларов первый раз с 2011 года.

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