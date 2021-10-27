Саудовская Аравия и Израиль тестируют открытие прямого авиасообщения

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Израиль не имеют официальных дипломатических отношений, в конце октября между ними было совершено уже два прямых авиарейса.

Первый состоялся 25 октября. Зафрахтованный эмиратский самолет Boeing-737 вылетел из Эр-Рияда и приземлился в международном аэропорту Бен-Гуриона на территории Тель-Авива. Это был пробный полет из королевства в еврейское государство. Второй рейс в обратном направлении совершили уже на следующий день.

О коммерческих полетах говорить рано, отладка сообщения производится на частных лайнерах. Как скоро пассажирские самолеты начнут курсировать между двумя ближневосточными государствами, пока неясно. Официальных сообщений на этот счет не поступало ни с одной из сторон.

1st direct flight from #Israel lands in Saudi Arabia https://t.co/k9QPhU8NVT — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 27, 2021

Лед тронулся

Саудовская Аравия и Израиль все еще формально не урегулировали существующие разногласия и лишены контактов на официальном уровне, однако на протяжении довольно длительного времени они обмениваются непубличными визитами и проводят переговоры. Между государствами есть взаимопонимание по ряду вопросов, например, схожие взгляды на политику Ирана в регионе. Кроме того, они демонстрируют явную заинтересованность в военном сотрудничестве.

Saudi Arabia reportedly purchases Iron Dome missile system from Israel https://t.co/f5lNAxkMnT — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 13, 2018

В прошлом году страны также согласовали совместное открытие воздушного пространства, что позволило существенно сократить продолжительность рейсов, которым ранее приходилось совершать большой крюк из-за действующих запретов на перелеты.

Это произошло после того, как ОАЭ и Бахрейн подписали так называемый Авраамский договор о нормализации отношений с Израилем. Позже к инициативе, активно поддерживаемой США, присоединились Марокко и Судан.

Федеральное агентство новостей /

Хоть Саудовская Аравия пока не идет на аналогичный шаг, определенные предпосылки к этому прослеживаются. Открытие неба для израильских самолетов как раз было разрешено для облегчения работы перевозчиков, следующих в ОАЭ и в других направлениях.

В то же время первые прямые рейсы между двумя странами СМИ еврейского государства расценивают как отражение прогресса, достигнутого в их отношениях.

Перспективы нормализации

Вслед за Абу-Даби и Манамой в Эр-Рияде рассматривали возможность присоединения к Авраамскому договору. В частности, идею поддержал наследный принц Мухаммад бин Салман, в то время как его отец и король Салман бин Абдул Азиз выразил приверженность более консервативной линии официальной политики.

Saudi Royal Family Divides Over Potential Embrace of Israel https://t.co/SCtrKwKI8I — Ahmednasir Abdullahi SC (@ahmednasirlaw) September 18, 2020

Тем не менее к этому шагу королевство подталкивают США, выступающие в дипломатическом процессе в роли ключевого посредника и являющиеся главным западным союзником как Израиля, так и Саудовской Аравии.

Однако есть и осложняющий возможность примирения фактор — палестинский вопрос. Мусульманские страны проявляют солидарность по отношению к арабскому населению Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Израильское руководство же нередко позволяет себе нарушения в данных регионах и злоупотребляет властью в контролируемых районах.

Федеральное агентство новостей /

По этой причине большая часть арабских стран выступает с острой критикой в адрес подписавших Авраамский договор государств, что негативно сказывается на их отношениях.

Впрочем, ключевые игроки Персидского залива, претендующие на региональное лидерство, настроены на сотрудничество. И в случае принятия решения вряд ли какие-то претензии со стороны других государств остановят Эр-Рияд, если он будет настроен пойти на прямые переговоры с Израилем.