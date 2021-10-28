Публицист Носиков: «К ним едет ревизор»

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«Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, — так написано в петиции с требованием отмены закона об иностранных агентах. — [...] «Иноагентом» сегодня может стать кто угодно. Судя по всему, помимо гражданских организаций и СМИ, список «иноагентов» будет пополняться просветителями, благотворителями, культурными институциями. Иначе говоря, теми инициативами, которые опираются в своей работе на общество, а не на власть. [...] Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено».

Ну, врут, разумеется. Традиция, наверное, такая.

Во-первых, чтобы попасть в список иноагентов, нужно заниматься политической деятельностью в России и получать иностранное финансирование. Во-вторых, если мы сравним налоговые декларации среднего иноагента — его квартиру, машину и прочие удовольствия — с декларацией среднего не иноагента, то внезапно окажется, что дискриминация носит какой-то странный характер и заключается в принудительном заточении в «Жан-Жаке» и закармливании лобстерами.

Однако это не повод, чтобы не возмущаться. И они возмущаются.

Признанный иноагентом правозащитник Лев Пономарев отмечал:

«Владимир Путин, отвечая на вопрос Муратова, заявил, что у иноагентов «никаких ограничений нет», и это лишь вопрос «финансирования из-за рубежа». Опять поставили вас, господин президент, в неудобное положение, не ту папочку принесли. Из ограничений — не только дурацкая маркировка на каждый чих в интернете, отчеты о походах в «Пятерочку» и возможность уголовного преследования, но и полный провал в вопросе национального превентивного механизма по борьбе с пытками. Кто виноват, что деньги на борьбу с пытками дают только, как выразился Путин, «за бугром»?»

Да нет никаких проблем, Лев Александрович! Во-первых, берите-берите. И побольше. Не стесняйтесь. Вам же надо на святое дело. Хотите — у самураев, хотите — у викингов. Но разве они не расстроятся, когда узнают, что купили у вас не Курилы и Архангельск, как вы им обещали, а подлинную искреннюю борьбу за права человека в России? Не обидят ли они вас, часом, если выяснится, что вы как русский патриот их обманули?

wikipedia.org / VOA

А если вы честно отчитаетесь, то наше государство будет точно знать, от кого вас защищать, чьи именно деньги вы перевели на благо России вместо подрывной деятельности. У нас, в среде патриотически настроенных граждан, бытует ложное мнение, что наша прогрессивная общественность так возмущена законом про иноагентов потому, что он будет им мешать вредить Родине, что он будет мешать собирать донаты, будет мешать привлекать экспертов, которые не захотят сотрудничать с иноагентами.

Все это ерунда.

И экспертов своих у них давно уже целая конюшня. А мало будет — еще подберут по объявлению. Вот нидерландский трибунал в качестве свидетеля авиаэксперта Вадима Лукашевича привлек и не побрезговал. И ничего — никто со стыда не сгорел и не сгорит.

И в дураках у нас недостатка нет. За годы стабильности их поголовье уже восстановилось. Можно снова лотереи у метро открывать.

Дело вовсе не в этом. И не в «позорном клейме», как они говорят. Вон религиозный и общественный деятель Андрей Кураев как раз разоряется:

«Если бы Шикльгрубер носил фамилию Проханов и предпринимал вот ровно те же все свои шаги (хрустальные ночи, решение еврейского вопроса, концлагеря, аншлюсы и т. п. ), декларируя, что совершает их ради интересов не немецкого, а русского народа, то «Русская народная линия» задыхалась бы от восторга. Желтые звезды на сайтах «иноагентов» она уже готова приветствовать».

Открою секрет: плевать им на позорные клейма. Их как не клейми — все равно знак качества получается. Дело вообще не в этом.

Дело, друзья, в отчетности. В той самой отчетности, которую им придется подавать в Минюст РФ как иностранным агентам. Там будут указаны как источники, так и направления расходования полученных средств. Причем эту отчетность Минюст РФ может проверить.

И тогда проверяющему чиновнику станет понятно, откуда у этих пылких борцов против всего плохого машины, квартиры, дома, время и деньги заседать в ресторанах. А что знают двое, то известно всем, в том числе и тем, кто эти средства «на святое дело» выделял. Понимаете, до чего дошло коварство режима?

Раньше только у него деньги брать было нельзя, потому что отчетность могла стать явкой с повинной, а теперь и у других — по тем же причинам. Отчитаться перед Минюстом РФ фразой «пули чекистов свистели над головой» не получится. Им точно надо знать причину завышения сметы на изготовление плакатов, печатной продукции, социологических исследований.

А самое главное — о природе превышения расходов над доходами. Ужас в том, что закон может дать государству такие же полномочия в отношении иноагентов, какие у него ранее были в отношении чиновников. Именно это и вызовет ту боль, то страдание, что они выплескивают на нас в различных неравнодушных к ним и их проблемам изданиях.

Можно ли нам по этому поводу посмеяться над нашими «западными партнерами»? Да сколько угодно. Но после того, как посмеемся, стоит вспомнить, что у нас на нашей, совершенно не такой толстой, как у иностранцев, шее еще до сих пор висят лучшие друзья правозащитных иноагентов — творческая интеллигенция. Та самая, которая делает наши журналы, музеи, театры и кино. Та самая, которая не вылезает из одних и тех же с иноагентами ресторанов, бань и всего остального.

Почему? Да потому что образ жизни у них похож. А образ жизни диктуется способом заработка. Еще смешно?