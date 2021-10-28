Публицист Носиков: «К ним едет ревизор»

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«Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, — так написано в петиции с требованием отмены закона об иностранных агентах. — [...] «Иноагентом» сегодня может стать кто угодно. Судя по всему, помимо гражданских организаций и СМИ, список «иноагентов» будет пополняться просветителями, благотворителями, культурными институциями. Иначе говоря, теми инициативами, которые опираются в своей работе на общество, а не на власть. [...] Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем: бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного. Законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено».
Ну, врут, разумеется. Традиция, наверное, такая.
Во-первых, чтобы попасть в список иноагентов, нужно заниматься политической деятельностью в России и получать иностранное финансирование. Во-вторых, если мы сравним налоговые декларации среднего иноагента — его квартиру, машину и прочие удовольствия — с декларацией среднего не иноагента, то внезапно окажется, что дискриминация носит какой-то странный характер и заключается в принудительном заточении в «Жан-Жаке» и закармливании лобстерами.
Однако это не повод, чтобы не возмущаться. И они возмущаются.
Признанный иноагентом правозащитник Лев Пономарев отмечал:
«Владимир Путин, отвечая на вопрос Муратова, заявил, что у иноагентов «никаких ограничений нет», и это лишь вопрос «финансирования из-за рубежа». Опять поставили вас, господин президент, в неудобное положение, не ту папочку принесли. Из ограничений — не только дурацкая маркировка на каждый чих в интернете, отчеты о походах в «Пятерочку» и возможность уголовного преследования, но и полный провал в вопросе национального превентивного механизма по борьбе с пытками. Кто виноват, что деньги на борьбу с пытками дают только, как выразился Путин, «за бугром»?»
Да нет никаких проблем, Лев Александрович! Во-первых, берите-берите. И побольше. Не стесняйтесь. Вам же надо на святое дело. Хотите — у самураев, хотите — у викингов. Но разве они не расстроятся, когда узнают, что купили у вас не Курилы и Архангельск, как вы им обещали, а подлинную искреннюю борьбу за права человека в России? Не обидят ли они вас, часом, если выяснится, что вы как русский патриот их обманули?
Все это ерунда.
И экспертов своих у них давно уже целая конюшня. А мало будет — еще подберут по объявлению. Вот нидерландский трибунал в качестве свидетеля авиаэксперта Вадима Лукашевича привлек и не побрезговал. И ничего — никто со стыда не сгорел и не сгорит.
И в дураках у нас недостатка нет. За годы стабильности их поголовье уже восстановилось. Можно снова лотереи у метро открывать.
Дело вовсе не в этом. И не в «позорном клейме», как они говорят. Вон религиозный и общественный деятель Андрей Кураев как раз разоряется:
«Если бы Шикльгрубер носил фамилию Проханов и предпринимал вот ровно те же все свои шаги (хрустальные ночи, решение еврейского вопроса, концлагеря, аншлюсы и т. п. ), декларируя, что совершает их ради интересов не немецкого, а русского народа, то «Русская народная линия» задыхалась бы от восторга. Желтые звезды на сайтах «иноагентов» она уже готова приветствовать».
Открою секрет: плевать им на позорные клейма. Их как не клейми — все равно знак качества получается. Дело вообще не в этом.
Дело, друзья, в отчетности. В той самой отчетности, которую им придется подавать в Минюст РФ как иностранным агентам. Там будут указаны как источники, так и направления расходования полученных средств. Причем эту отчетность Минюст РФ может проверить.
И тогда проверяющему чиновнику станет понятно, откуда у этих пылких борцов против всего плохого машины, квартиры, дома, время и деньги заседать в ресторанах. А что знают двое, то известно всем, в том числе и тем, кто эти средства «на святое дело» выделял. Понимаете, до чего дошло коварство режима?
Раньше только у него деньги брать было нельзя, потому что отчетность могла стать явкой с повинной, а теперь и у других — по тем же причинам. Отчитаться перед Минюстом РФ фразой «пули чекистов свистели над головой» не получится. Им точно надо знать причину завышения сметы на изготовление плакатов, печатной продукции, социологических исследований.
А самое главное — о природе превышения расходов над доходами. Ужас в том, что закон может дать государству такие же полномочия в отношении иноагентов, какие у него ранее были в отношении чиновников. Именно это и вызовет ту боль, то страдание, что они выплескивают на нас в различных неравнодушных к ним и их проблемам изданиях.
Можно ли нам по этому поводу посмеяться над нашими «западными партнерами»? Да сколько угодно. Но после того, как посмеемся, стоит вспомнить, что у нас на нашей, совершенно не такой толстой, как у иностранцев, шее еще до сих пор висят лучшие друзья правозащитных иноагентов — творческая интеллигенция. Та самая, которая делает наши журналы, музеи, театры и кино. Та самая, которая не вылезает из одних и тех же с иноагентами ресторанов, бань и всего остального.
Почему? Да потому что образ жизни у них похож. А образ жизни диктуется способом заработка. Еще смешно?