Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен назвал Россию ключевым партнером в новой политике

Москва, 27 октября. Россия и Южная Корея являются стратегическими партнерами. Об этом на открытии года взаимных обменов между странами заявил глава МИД республики Чон Ый Ен.

По словам дипломата, объем российско-корейской торговли в третьем квартале 2021 года вырос почти на 50% по отношению к аналогичному периоду в 2020. Эти показатели превысили докоронавирусный уровень.

«С приходом президента (Южной Кореи Муна Чжэ Ина. — Прим.ФАН) Муна к власти правительство Республики Корея начало в качестве своей главной внешнеполитической стратегии проводить Новую северную политику, чтобы расширить сотрудничество с Россией и другими странами Евразии. Россия является ключевым партнером в реализации Новой северной политики», — отметил министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал возможным возобновление переговоров Москвы и сеула по Корейскому полуострову. Стороны готовы к этому процессу. К нему могут присоединится все заинтересованные страны, уточнил дипломат.