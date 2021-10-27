Российские Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Москва, 27 октября. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщики Ту-160 совершили плановый полет. Самолеты находились в воздухе более восьми часов.

При этом экипажи перехватчиков МиГ-31 из состава объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ обеспечивали ракетоносцам истребительное сопровождение. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Военно-воздушных сил Норвегии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики и Тихого океана, которые осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, 19 октября два российских истребителя Су-30 перехватили в небе над Черным морем два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В из состава ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135.