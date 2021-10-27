Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 21:13
21:13
Общество
Крымский археолог Храпунов рассказал о своих находках в коллекции скифского золота
21:04
Весь мир
Africa Intelligence: военный переворот нарушил планы Франции закрепиться в Судане
21:04
Новороссия
Донбасс сегодня: война возвращается, ВСУ захватили целое село в ДНР, ОБСЕ потакает Киеву
21:03
Шоу-бизнес
Солиста Maroon 5 Адама Левина раскритиковали из-за пренебрежительного отношения к фанатке
21:02
Армия
Новый российский робот «Маркер» вооружат дронами-камикадзе и электрическими ракетами
21:02
Экономика
Аналитики: нефть может достигнуть отметки 100 долларов за баррель
21:02
Весь мир
Силы хуситов и хадистов ведут бои на южном направлении Мариба
21:01
Происшествия
В Южноуральске мужчина жестоко убил пожилых супругов из-за 1 млн рублей
21:00
Армия
Ростех: парашютная система «Кадет-75» завершит летные испытания до конца 2021 года
21:00
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев набросился с кулаками на подругу экс-жены Терешкович на собственной свадьбе
Все новости

Российские Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Армия
Российские Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 октября. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщики Ту-160 совершили плановый полет. Самолеты находились в воздухе более восьми часов.

При этом экипажи перехватчиков МиГ-31 из состава объединения ВВС и ПВО Северного флота ВМФ РФ обеспечивали ракетоносцам истребительное сопровождение. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 Военно-воздушных сил Норвегии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики и Тихого океана, которые осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, 19 октября два российских истребителя Су-30 перехватили в небе над Черным морем два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В из состава ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
россия вкс рф ту-160 миг-31
Комментировать