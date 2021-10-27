Политолог Александр Камкин усомнился в уходе Меркель на пенсию

Москва, 27 октября. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель вряд ли перейдет на пенсию после ухода с нынешнего поста, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, политолог Александр Камкин.

Меркель собиралась уйти из политики после проведения выборов в бундестаг. Сейчас же она временно исполняет обязанности канцлера до того момента, пока не выберут следующего. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер уже передал ей уведомление об окончании полномочий на нынешнем посту, передает Радио Sputnik.

Александр Камкин отметил, что во времена правления Меркель хорошо смотрелась на фоне «блеклых пустышек» по типу руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако именно такие личности и подорвали отношение избирателей. Партия Меркель на прошедших выборах заручилась поддержкой лишь 24,1%. Однако это не означает, что действующий канцлер намерена уйти из политики.

Prt Scr youtube.com / Sputnik на русском

«Не думаю, что госпожа Меркель выйдет на пенсию. Скорее всего, она пойдет на общеевропейский уровень. Потому что зарекомендовала себя как еврооптимист, который стремится продолжать интеграцию. По-разному можно рассматривать этот процесс. Это политический мейнстрим», — сообщил политолог в интервью «ПолитЭксперту».

Как стало известно ранее, главы стран Евросоюза на прощание поаплодировали Меркель. Во время церемонии канцлера сравнили с Эйфелевой башней.