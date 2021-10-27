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ЦБ зафиксировал рост числа переводов через СБП в 2021 году
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа переводов через СБП в 2021 году
pixabay.com/PD

Москва, 27 октября. Количество денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) с начала этого года выросло в шесть раз, а сумма переводов — в пять раз. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

По ее словам, 37 млн человек совершили за время работы системы почти 910 млн переводов на общую сумму более 4,3 трлн рублей.

«Надо сказать, что динамика этих цифр очень значительная, внушительная. По сравнению только с началом этого года число пользователей увеличилось в 2,6 раза», — подчеркнула Бакина.

Она также отметила, что в СБП участвуют 210 банков, в том числе все 13 системно значимых. Уже 122 000 компаний дали возможность своим клиентам оплачивать товары и услуги через эту систему.

Финансовый регулятор ввел в этом месяце новое требование для системно значимых банков. Кредитные организации будут обязаны задействовать СБП для оплаты покупок физлицами по QR-коду.

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