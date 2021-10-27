Андрей Рожков из «Уральских пельменей» рассказал о минусах современного юмора

Москва, 27 октября. Комик Андрей Рожков из «Уральских пельменей» рассказал о проблемах в современном юморе. Он сравнил его качество со старыми номерами из КВН.

По мнению Рожкова, у современного юмора есть минусы. В частности, ему не хватает смысла, мыслей, идеи, морали — что было в старом КВН. Он напомнил о команде «Дети капитана Шмидта», которая ставила целые спектакли на сцене. И «Уральские пельмени» делали миниатюры по восемь минут. Такой формат Рожкову нравится больше.

Кроме того, по мнению юмориста, КВН сильно изменился. Как считает Рожков, КВН стал очень быстрым.

«КВН стал очень быстрым, появился TikTok. Все правильно, шоу идет в ногу со временем. Это я, наверное, старомоден в таких вещах», — заявил юморист в беседе с Teleprogramma.pro.

Рожков на сцене уже несколько десятков лет. Артист за эти годы переживал и взлеты, и падения. О том, как справиться с кризисом, он подробно рассказывал журналистам.