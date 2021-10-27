Суфийская организация «Ахль ас-сунна» вернулась на политическую сцену Сомали

Суфийская военизированная группировка «Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа» вернулась на политическую арену в Сомали после того, как ее боевики в начале октября взяли под контроль город Гуриель провинции Галмудуг в центральной части страны.

Данные события сорвали планы администрации штата, особенно в преддверии муниципальных выборов. Боевые действия между членами организации и правительственными войсками привели к гибели десятков людей, среди которых высокопоставленные военные лидеры, а также к перемещению большей части жителей оккупированного района. Ожидается, что последствия этих столкновений в ближайшее время окажут значительное влияние на политическую повестку провинции.

Возвращение группировки «Ахль ас-сунна» к вооруженной борьбе и повторное взятие под контроль города Гуриель происходит на фоне ее конфронтации с движением «Аш-Шабаб», которое управляет важными районами штата Галмудуг. Член суфийской организации шейх Мухаммад Шакер утверждает, что боевики представляют угрозу для передвижения между городами. В то же время власти региона видят в подобных заявлениях лишь предлог для уничтожения администрации Галмудуга.

В последние недели слышны множественные призывы на национальном и международном уровнях к урегулированию ситуации и разрешению спора путем диалога. Однако они остались без внимания — обе стороны выбрали продолжение конфронтации и эскалацию конфликта. Несмотря на превосходство правительственных сил и формирований штата в численности и вооружении, они не добились победы и столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны бойцов суфийской организации.

Рычаги давления

По словам заместителя Центра политических исследований Фархана Исхака Юсуфа, за внезапным возвращением группировки в центральную часть Сомали и ее оккупацией некоторых регионов стоят стратегические цели, особенно на фоне подготовки к выборам в стране.

«Установив контроль над рядом населенных пунктов, организация приобретает рычаги давления, которые вынуждают администрацию Галмудуга вступить с ней в политические торги. Благодаря этому группировка может получить места в Палате представителей», — добавил эксперт.

По словам Юсуфа, всесторонняя интеграция «Ахль ас-сунна» в администрацию Галмудуга в 2019 году привела к потере ею денежных ресурсов, а это означает, что последняя попытка организации может быть направлена на восстановление этих финансов.

«Хотя скорость, с которой суфийское движение реорганизовало свои ряды, кажется неожиданной, она представляется возможной, особенно после того, как высшее руководство "Ахль ас-сунна" год назад вынудили покинуть штат силой», — добавил аналитик.

С тех пор лидеры группировки тайно работают над консолидацией своих членов и сторонников, которые интегрированы в вооруженные силы штата и правительственную армию. По словам Юсуфа, это происходит без ведома властей Галмудуга, которые не контролировали передвижения активистов организации.

Чувство обделенности

Редактор новостного ресурса Mogadishu Press Абдул Кадир Осман не удивлен, что подобные столкновения и конфликты происходят в стране, которая в течение 30 лет находится в хаосе. По его словам, в Сомали широко распространено оружие, но отсутствуют сильные институты безопасности и экономики не только в регионах, но и на федеральном уровне.

Поэтому, считает Осман, если какая-либо группа подвергается дискриминации или чувствует себя политически маргинализованной, вероятность, что она прибегнет к насилию, очень высока, особенно при наличии такой возможности.

Участие в управлении Галмудугом

Суфийская «Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа» впервые возникла как вооруженная группировка в 2008 году и стала ярым противником салафитских джихадистских организаций. Главным ее соперником является движение «Аш-Шабаб», которое контролирует большие территории в южной и центральной частях провинции. Их конфронтация привела к большим потерям с обеих сторон, прежде чем организация объединилась с властями Галмудуга в 2019 году.

Однако лидеры суфийской группы считают, что центральные и местные власти не выполнили обещания по обеспечению ее активного участия в управлении регионом. Это в итоге побудило организацию «Ахль ас-сунна» ополчиться против администрации, что, в свою очередь, может повлиять на избирательную кампанию в штате.

Недавние боевые действия в Галмудуге совпадают с проведением последнего раунда выборов в сенат среди пяти федеральных провинций Сомали. Электоральный процесс в стране проводится по модели непрямого голосования. Штаты и племенные делегаты выбирают представителей двух палат парламента, которые, в свою очередь, определяют будущего президента государства.

Политические споры внутри правительства, а также разногласия между Могадишо и некоторыми провинциями отвлекли внимание от серьезных угроз, в частности, со стороны группировки «Аш-Шабаб». Кроме того, они привели к большой задержке избирательного процесса. Однако последние договоренности между президентом и премьер-министром дает надежду на то, что выборы в Сомали все-таки в скором времени состоятся.