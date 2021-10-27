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Вдова Табакова поддержала назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

  /   Обновлено: 27 октября 2021 20:22
Общество
Вдова Табакова поддержала назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 октября. Вдова народного артиста СССР и педагога Олега Табакова, актриса Марина Зудина прокомментировала смену в руководстве МХТ имени Чехова. Она высказалась о назначении на пост художественного руководителя театра актера и режиссера Константина Хабенского.

Табаков занимал пост худрука МХТ имени Чехова с 2000 года до своего ухода из жизни в 2018 году. Когда педагог скончался, на его место пришел режиссер Сергей Женовач, которого и сменил Хабенский. Зудина поддержала эту кадровую перестановку в комментарии NEWS.ru.

«Я очень рада, я думаю, что на сегодняшний день это наиболее правильный вариант», — поделилась мнением о новом худруке актриса.

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел ранее прокомментировал ФАН назначение Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он порадовался, что театр возглавил человек, который работает в учреждении уже 15 лет. Табаков-младший убежден, что режиссер будет успешен на новом месте.

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