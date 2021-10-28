Экономия времени и денег: зачем государству и бизнесу единый реестр контрольных мероприятий

В России начинает работу единый сайт с данными о проверках организаций и бизнеса. Генпрокуратура стала оператором федеральной информационной системы — «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ), благодаря которой любой проверяющий может нанести визит предпринимателю только после внесения сведений об этом в реестр. Ссылка на данный ресурс размещена на едином портале прокуратуры РФ, а адрес сайта — proverki.gov.ru. Планируется, что цифровая платформа контроля и надзора к 2030 году позволит перевести до 90% проверок бизнеса в онлайн-режим. Как это облегчит жизнь предпринимателям и что взамен получит государство, в беседе с ФАН рассказала адвокат Ольга Власова.

О приоритетности перехода системы контроля и надзора за экономической и социальной сферами на современную цифровую платформу говорят уже давно. Цифровизация контроля за бизнесом и переход от бумажного формата к электронному — это процесс, начавшийся задолго до появления долгосрочной программы перехода, рассчитанной до 2030 года, отметила эксперт.

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По ее словам, первыми серьезными предпосылками, позволившими всерьез говорить о возможности электронного документооборота и появления расширенных электронных баз данных, можно назвать появление универсальных систем, предназначенных для ведения учета хозяйственной деятельности компаний. Например, такой системой, по мнению эксперта, стала программа «1С». Все дальнейшие преобразования также способствовали развитию: переход на электронные кассы, широкое распространение электронных подписей, изменение политики ведения документооборота, идентификации контрагентов.

Как объяснила Власова, сейчас с подачи правительства и профильных комитетов реализуется программа поэтапного перехода на отечественную единую платформу для онлайн-проверок бизнеса. На Западе такой формат работы реализован намного раньше, положительный опыт зарубежных компаний подтверждает правильность выбранного направления.

Из личного архива - Ольга Власова /

«Во-первых, такой формат позволяет значительно сэкономить время и средства, которые ежегодно тратятся на оформление, проверку, пересылку, утверждение и архивацию документов. Во-вторых, перевод 90% бизнеса под единую систему контроля позволяет систематизировать огромный пласт данных, минимизируя расходы на поиск и анализ необходимой информации. А человеческий фактор, который ранее становился причиной множественных ошибок, уходит в прошлое. Также заметно уменьшается возможность реализации коррупционных схем», — подчеркнула адвокат.

На данный момент, по словам Власовой, для внедрения этой системы было проведено немало преобразований. На электронные «рельсы» переведены: система государственных торгов, социально-экономическая отчетность предприятий и реализация акцизных товаров. По мнению эксперта, осталось лишь объединить разрозненные направления и оптимизировать их на взаимодействие в рамках единого цифрового пространства.

Как отметила адвокат, особенно актуальным цифровизация бизнеса и контроля над ним становится с учетом непредсказуемости пандемии. Переход на электронный формат и дистанционную работу поможет сохранить целостность системы даже в сложных экономических и социальных условиях, заключила она.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что малый бизнес и социальные некоммерческие организации (НКО) получат единовременные гранты на фоне пандемии коронавируса. На эти нужды планируется выделить порядка 38,5 млрд рублей.