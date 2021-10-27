Владимир Путин отметил нестабильность на европейском энергорынке

Москва, 27 октября. Ситуация на энергетическом рынке Европы остается крайне нестабильной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений на Ямале.

Глава государства обратил внимание, что напряженность на внешних рынках создает определенные риски и для России. В связи с этим он поручил правительству разработать к 1 ноября комплекс мер, чтобы свести к минимуму негативные последствия для РФ от дефицита энергии в Европе.

Резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях, заметил президент. Например, из-за нехватки энергоресурсов в Европе работу вынуждены были приостановить многие заводы по производству азотных удобрений. Путин объяснил, что в дальнейшем это может вылиться в серьезные трудности для сельского хозяйства.

Президент ранее поручил «Газпрому» приступить к закачке газа в подземные хранилища Европы сразу после того, как будут заполнены российские резервуары. Как считает Путин, это позволит стабилизировать ситуацию на энергорынке.