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Владимир Путин отметил нестабильность на европейском энергорынке
Экономика
Владимир Путин отметил нестабильность на европейском энергорынке
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 октября. Ситуация на энергетическом рынке Европы остается крайне нестабильной, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений на Ямале.

Глава государства обратил внимание, что напряженность на внешних рынках создает определенные риски и для России. В связи с этим он поручил правительству разработать к 1 ноября комплекс мер, чтобы свести к минимуму негативные последствия для РФ от дефицита энергии в Европе.

Резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях, заметил президент. Например, из-за нехватки энергоресурсов в Европе работу вынуждены были приостановить многие заводы по производству азотных удобрений. Путин объяснил, что в дальнейшем это может вылиться в серьезные трудности для сельского хозяйства.

Президент ранее поручил «Газпрому» приступить к закачке газа в подземные хранилища Европы сразу после того, как будут заполнены российские резервуары. Как считает Путин, это позволит стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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Все новости / Экономика / Владимир Путин отметил нестабильность на европейском энергорынке
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