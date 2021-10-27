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Второе заседание Совбеза ООН по Судану завершилось без итогового заявления
Весь мир
Второе заседание Совбеза ООН по Судану завершилось без итогового заявления
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нью-Йорк, 27 октября. Совет Безопасности ООН провел второе за сутки экстренное заседание для обсуждения последних событий в Судане.

Члены СБ снова не смогли прийти к общему мнению и согласовать итоговое заявление относительно переворота в восточноафриканской республике. По словам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, мешают «принципиальные геополитические разногласия» международных участников обсуждения.

В ходе предыдущего заседания, которое состоялось менее суток назад, членам Совбеза также не удалось прийти к консенсусу. По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, пока все только могут согласиться, что ситуация в стране занимает всеобщее внимание.

В понедельник, 25 октября, глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске верховных институтов власти и лишении полномочий некоторых официальных лиц, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. В республике введен режим чрезвычайного положения. Данным решениям предшествовали массовые демонстрации и протесты с требованием вывести страну из затяжного экономического и политического кризиса.

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