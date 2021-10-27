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Заявление «Газпрома» снизило европейские котировки топлива на 3%
Экономика
Заявление «Газпрома» снизило европейские котировки топлива на 3%
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 27 октября. Стоимость природного газа в Европе уменьшилась после озвучивания намерений «Газпрома» пополнить запасы ПХГ региона.

«Газпром» указал, что будет заполнять европейские газохранилища после того, как вначале доставит сырье в российские ПХГ. Предполагается, что это случится 8 ноября.

После появления информации об этом, ценник на голубое топливо в рамках биржи ICE в Лондоне опустился сразу на 3%. Отмечается, что сырье стало реализоваться по 1015 долларов за тысячу кубометров. Ранее цена достигала 1045 долларов за аналогичный объем.

«Как только завершим закачку газа в ПХГ Российской Федерации, начнем закачку нашего газпромовского газа в ПХГ Европы. И, конечно же, без сомнения, это повысит надежность, стабильность поставок в осенне-зимний период в предстоящую зиму», — подчеркнул председатель правления корпорации Алексей Миллер.

Представитель отечественного холдинга добавил, что сейчас объем газа в ПХГ Европы достаточно невелик и достигает всего 190 млн кубических метров топлива.

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Газпром миллер европа торги природный газ
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