Российской антидопинговой системе дали максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО

Париж, 27 октября. Конференция сторон конвенции ЮНЕСКО оценила российскую антидопинговую систему.

Пресс-служба Министерства спорта РФ сообщила на официальном сайте, что международная конференция сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте дала максимальную оценку российской антидопинговой системе. Доклад о выполнении положений предоставляется ее участниками раз в два года. В результате система Anti-Doping Logic (ADLogic) признала, что российская сторона на 100% соблюдает конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. В восьмой сессии конференции в Париже принимала участие делегация из РФ во главе с министром спорта Олегом Матыциным.

Ранее МОК обязал всех невакцинированных участников Олимпиады в Пекине пройти 21-дневный карантин. Турнир в Китае стартует 4 февраля 2022 года.