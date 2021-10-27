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Российской антидопинговой системе дали максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО

  /   Обновлено: 27 октября 2021 19:48
Спорт
Российской антидопинговой системе дали максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Париж, 27 октября. Конференция сторон конвенции ЮНЕСКО оценила российскую антидопинговую систему.

Пресс-служба Министерства спорта РФ сообщила на официальном сайте, что международная конференция сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте дала максимальную оценку российской антидопинговой системе. Доклад о выполнении положений предоставляется ее участниками раз в два года. В результате система Anti-Doping Logic (ADLogic) признала, что российская сторона на 100% соблюдает конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. В восьмой сессии конференции в Париже принимала участие делегация из РФ во главе с министром спорта Олегом Матыциным.

Ранее МОК обязал всех невакцинированных участников Олимпиады в Пекине пройти 21-дневный карантин. Турнир в Китае стартует 4 февраля 2022 года.

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россия допинг спорт юнеско
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