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Против Алека Болдуина могут выдвинуть обвинения из-за трагедии на съемках «Ржавчины»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 19:48
Общество
Против Алека Болдуина могут выдвинуть обвинения из-за трагедии на съемках «Ржавчины»
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Вашингтон, 27 октября. Актеру Алеку Болдуину могу предъявить обвинения после случившегося на съемках вестерна «Ржавчина». Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс в ходе пресс-конференции, которую транслировал офис окружного шерифа.

Американские правоохранители допускают аресты после трагедии, произошедшей на съемочной площадке «Ржавчины». Как сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, расследование продолжается, и обвинения будут выдвинуты, если удастся установить факт преступления.

«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — подчеркнул шериф.

Следователи уже выявили двух членов съемочной группы, занимавшихся проверкой и подготовкой оружия. По словам Мендосы, они сотрудничают со следствием, как и Болдуин.

Напомним, актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соусу во время съемок одной из сцен «Ржавчины». Предполагается, что в стволе оружия, из которого стрелял Болдуин, по ошибке оказался боевой патрон. Звезда Голливуда находится в шоке после трагедии и до сих пор не может прийти в себя.

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