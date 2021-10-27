Против Алека Болдуина могут выдвинуть обвинения из-за трагедии на съемках «Ржавчины»

Вашингтон, 27 октября. Актеру Алеку Болдуину могу предъявить обвинения после случившегося на съемках вестерна «Ржавчина». Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс в ходе пресс-конференции, которую транслировал офис окружного шерифа.

Американские правоохранители допускают аресты после трагедии, произошедшей на съемочной площадке «Ржавчины». Как сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, расследование продолжается, и обвинения будут выдвинуты, если удастся установить факт преступления.

«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — подчеркнул шериф.

Следователи уже выявили двух членов съемочной группы, занимавшихся проверкой и подготовкой оружия. По словам Мендосы, они сотрудничают со следствием, как и Болдуин.

Напомним, актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соусу во время съемок одной из сцен «Ржавчины». Предполагается, что в стволе оружия, из которого стрелял Болдуин, по ошибке оказался боевой патрон. Звезда Голливуда находится в шоке после трагедии и до сих пор не может прийти в себя.