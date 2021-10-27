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Минобороны РФ: Москва и Нью-Дели определили задачи военного взаимодействия на 2022 год
Армия
Минобороны РФ: Москва и Нью-Дели определили задачи военного взаимодействия на 2022 год
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 27 октября. Российско-индийская группа по военному сотрудничеству обсудила вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении отмечается, что в ходе второго заседания рабочей группы по военному сотрудничеству межправительственной комиссии России и Индии стороны вынесли на обсуждение вопрос взаимодействия в сфере обороны, высоко оценили текущее состояние партнерства двух стран, подвели итоги за 2021 год и согласовали ряд задач на предстоящий год.

«Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее американские сенаторы призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена не вводить ограничительные меры в отношении Индии из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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россия переговоры индия военное сотрудничество
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