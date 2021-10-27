РКН направит в суд протокол в отношении компании Google за неудаление контента

Москва, 27 октября. Роскомнадзор составил очередной протокол в отношении американской компании Google за повторное неудаление запрещенного контента, сообщили представители ведомства.

По словам специалистов РКН, повторное составление протокола предполагает оборотный штраф. Следовательно, Google могут оштрафовать на сумму до 1/10 годового оборота компании.

«Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности», — сказано на сайте РКН.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор намерен снова подать суд на компанию Google. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что компания систематически нарушает российские требования относительно запрещенного контента.