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РКН направит в суд протокол в отношении компании Google за неудаление контента
Политика
РКН направит в суд протокол в отношении компании Google за неудаление контента
flickr.com  /  Robert Scoble

Москва, 27 октября. Роскомнадзор составил очередной протокол в отношении американской компании Google за повторное неудаление запрещенного контента, сообщили представители ведомства.

По словам специалистов РКН, повторное составление протокола предполагает оборотный штраф. Следовательно, Google могут оштрафовать на сумму до 1/10 годового оборота компании.

«Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности», — сказано на сайте РКН.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор намерен снова подать суд на компанию Google. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что компания систематически нарушает российские требования относительно запрещенного контента.

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