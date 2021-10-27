Аналитики: нефть может достигнуть отметки 100 долларов за баррель

Вчерашний день для нефти завершился с незначительными изменениями, торги шли в районе отметки 86 долларов за баррель. Сегодня же цена на черное золото снизилась до отметки 85,2. Однако ведущие эксперты полагают, что цены на нефть могут достигнуть отметки 100 долларов за баррель. Подробнее ФАН о ситуации на рынке рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Высокий спрос на нефть

Первопричиной снижения цены на черное золото, по мнению специалистов, стали данные по запасам нефти, опубликованные вчера Американским институтом нефти. Из отчета следует, запасы нефти увеличились на 2,3 млн баррелей, хотя ожидалось повышение всего на 1,65. Кроме того, выросли запасы бензина на 500 тысяч и дистилляторов — на 1 млн баррелей. Это, по словам аналитиков, и стало негативным фоном для нефти. Помимо этого, также серьезное давление на стоимость нефти оказывают опасения относительно вспышек коронавируса в Китае.

«Учитывая, что в Китае нулевая терпимость к коронавирусу, вспышки могут стать причиной введения локдауна, ограничений на передвижение людей и транспорта. Это очень сильно ударит по потреблению сырья, нефти, топлива. Соответственно, это повлияет на стоимость нефти», — говорят эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее в целом в мире сохраняется достаточно высокий спрос на нефть благодаря восстановлению мировых экономик после пандемии и определенного дефицита.

«Этому также способствуют действия ОПЕК, которые постепенно наращивают добычу и пока не планируют ее увеличивать дополнительно. В США остается высокий спрос на топливо, учитывая этот факт, стоит отметить, что добыча нефти пока не вернулась к допандемийным отметкам», — говорят аналитики.

До пандемии максимальный уровень добычи был на уровне 13 млн баррелей в сутки, а сейчас он составляет всего 1,3 млн баррелей в сутки. Спрос растет, а добыча пока встает. Учитывая все это, экономисты делают прогноз на продолжение роста стоимости черного золота.

«Вчера в Дубае начался энергетический форум, где ведущий экономист, исполнительный директор одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов BlackRock Лоренс Финк заявил, что при текущей конъюнктуре нефть может дойти до отметки 100 долларов за баррель. Также инвестиционный банк Goldman Sachs Bank дал прогноз, что до конца года цены на нефть могут превысить отметку 90 долларов за баррель, поскольку сейчас явный дефицит», — отметили экономисты.

На сегодняшний день можно отметить, что нефть чувствует себя неплохо, держится на достаточно высоких отметках, актуальным для нее остается диапазон 83,5–87 долл. за баррель.

Корректировка рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний день, по мнению экспертов, был для рубля достаточно неплохим. Рубль обновил свой годовой максимум и достиг отметки 69,2 рубля за доллар, но сегодня в ходе торгов рубль начал корректироваться, доллар смог подрасти до уровня 70,2.

«Поддержку рублю в целом продолжает оказывать решение Центробанка РФ о повышении ставки, а также его однозначная позиция, что ставка и дальше должна быть повышена. Актуальными сейчас являются операции Carry trade для крупных игроков за счет разницы доходности валют. И все-таки ожидание повышения опять провоцирует рост доходности по рублевым активам», — говорят эксперты.

С другой стороны, поддержку рублю продолжает оказывать идущий налоговый период в России. По словам аналитиков, уже уплачены НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), также выплачены промежуточные дивиденды, до конца недели будет уплачен налог на прибыль.

«К концу недели может наступить обратный эффект, участники рынка могут начать, наоборот, покупать валюту. Это будет вызвано тем, что те, кто получит дивиденды от российских компаний — в основном экспортеров, — будут конвертировать валюту и выводить свои юрисдикции. Это окажет немалое давление на рубль», — отметили аналитики.

Но есть и хорошие новости. Сегодня стало известно, что минэкономики ФРГ завершило свой анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации «Северного потока — 2».

Федеральное агентство новостей /

«В своем отчете они заявили, что нет угроз для безопасности Германии и еврозоны. Процесс сертификации пошел дальше, в ближайшее время «СП-2» может быть полностью одобрен. Это позитивная новость для наших экспортеров газа и в целом для экономики России», — говорят экономисты.

Также эксперты обращают внимание на продолжение покупки валют Министерством финансов РФ в рамках бюджетного правила.

«На рубль в ближайшее время может начать оказывать давление приближающееся заседание ФРС и ожидание сворачивания стимулирующих мер США денежно-кредитной политики. На этом фоне доллар может начать расти, что также негативно отразится на рубле», — отметили аналитики.

На сегодняшний день рубль все же чувствует себя неплохо, он находится недалеко от отметки в 70 рублей за доллар и актуально продолжает оставаться в диапазоне 69,5–72,5 рубля за доллар.

Ранее сообщалось, что аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров считает, что рубль уже отыграл поддержку со стороны Центробанка, драйверов для его дальнейшего укрепления осталось мало. Он назвал возможную стоимость доллара к концу года.