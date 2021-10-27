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Читатели Express призвали принца Гарри вернуться из США на фоне слухов о здоровье королевы

  /   Обновлено: 27 октября 2021 19:37
Общество
Читатели Express призвали принца Гарри вернуться из США на фоне слухов о здоровье королевы
Prt Scr youtube.com  /  Nicki Swift

Лондон, 27 октября. Здоровье Елизаветы II вызывает опасения у поклонников британской королевской семьи. Они призвали принца Гарри, который последнее время живет в Соединенных Штатах, вернуться на родину.

На прошлой неделе королева попала в больницу. Она провела в медицинском учреждении одну ночь. В Букингемском дворце заявили, что это никак не связано с коронавирусом. Позже появились сообщения, что Елизавета II пропустила воскресную службу и отменила свой визит в Глазго.

Обеспокоенные здоровьем королевы читатели британских изданий обратились к принцу Гарри. Они призвали внука 95-летнего монарха приехать в Великобританию.

«Искренне надеюсь, что Гарри прилетит обратно, чтобы увидеть бабушку. Гарри должен вернуться в Лондон, пока не поздно!» — приводит Express слова интернет-пользователя.

В последние месяцы принц Гарри живет в США вместе с супругой Меган Маркл и детьми. Они отказались от использования титулов и государственных денег. Проживающая в Штатах семейная пара приняла решение не давать титул своему маленькому сыну Арчи.

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Елизавета II принц гарри королевская семья
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