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Астрологи назвали три знака зодиака с тяжелой судьбой в 2022 году
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака с тяжелой судьбой в 2022 году
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 27 октября. Три знака зодиака столкнутся с серьезными проблемами в 2022 году. Астрологи предсказали Ракам, Львам и Козерогам тяжелую судьбу в предстоящем году.

Раки очень много работали в 2021 году и это негативно отразилось на взаимоотношениях в семье. Астрологи уверяют, что есть шанс наладить контакты с близкими, но для этого придется приложить усилия. Необходимо правильно расставить приоритеты — делегировать полномочия на работе или организовать собственное дело, чтобы больше внимания уделять семье. Иначе 2022 год превратится в сплошные испытания, в том числе и на прочность брака.

Лев также много работает, хватаясь за все дела одновременно. Загруженность мешает полноценному отдыху. Следующий 2022 год может стать рубежом — наступит выгорание и придется принимать сложные решения. Для избежания лишних стрессов Львам необходимо составить план и строго следовать ему. В нем необходимо предусмотреть время для творчества, отдыха, семьи и досуга в компании друзей. Астрологи советуют найти источник вдохновения и жить в следующем году на всю катушку.

Астрологи назвали три знака зодиака с тяжелой судьбой в 2022 году
pixabay.com /

Упертость Козерогов может привести к проблемам на работе, вплоть до увольнения. В результате наступит безденежье. Астрологи рекомендуют представителям этого знака проявить сдержанность в проявлении негативных эмоций, чтобы не остаться с пустым карманом. Козерогам стоит задуматься о будущем, не стоит «плыть по течению», говорят специалисты.

Степень нарциссизма и самовлюбленности может зависеть от того, под каким знаком зодиака рожден человек. Об этом рассказал астролог Мехди Эбрагими Вафа. Среди них есть Козероги, Раки и Водолеи.

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