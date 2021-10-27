Донбасс сегодня: война возвращается, ВСУ захватили целое село в ДНР, ОБСЕ потакает Киеву

Донбасс, 27 октября. Армия Киева укладывает сотни артиллерийских снарядов по населенным пунктам ДНР и ЛНР. Денис Пушилин рассказал о захвате ВСУ Старомарьевки. ОБСЕ устранилась от вопроса освобождения похищенного офицера ЛНР в СЦКК. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Война возвращается в республики Донбасса. Количество используемых Вооруженными силами Украины боеприпасов уже исчисляется сотнями, а калибры применяемых орудий — трехзначные. Обе республики обстреливались в минувшие сутки с применением артиллерии 122-мм калибра, тяжелых минометов и прочих вооружений. В общей сложности под огнем ВСУ находились восемь населенных пунктов ДНР и ЛНР.

В республиках зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, энергетической и газовой инфраструктуры. Сотни людей Тельмановского района ДНР в результате артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам остались без света и воды. В поселке Гольмовский под Горловкой обстрелом повреждено здание пожарной части. Без света, газа и отопления остались несколько школ и больниц в ДНР.

Кроме того, в среду утром киевские силовики совершили очередную за два месяца попытку нанести удар с воздуха по нефтебазе, которая находится в Кировском районе Донецка. Беспилотный летательный аппарат ВСУ с прикрепленным боеприпасом врезался в одну из цистерн объекта, но детонация не произошла. Это по счастливой случайности позволило избежать жертв и масштабных разрушений, поскольку резервуары рассчитаны на хранение нескольких тысяч литров топлива.

Новостное агентство «Харьков». / Анастасия Вальдамирова

Денис Пушилин рассказал о захвате ВСУ Старомарьевки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» прокомментировал ситуацию о захваченном украинскими войсками селе Старомарьевка Тельмановского района ДНР. Политик рассказал, что связь с населенным пунктом отсутствует, потому что она глушится киевскими силовиками. Между тем в селе есть и пожилые люди, и дети. Республика располагает исчерпывающим списком местных жителей, поскольку село до захвата находилось в «серой зоне» лишь де-юре, а де-факто обеспечивалось властями ДНР.

Мирным способом, по словам Пушилина, освободить населенный пункт проблематично. В нем уже оборудованы позиции армии Киева и другие укрепления, на въезде в село установлен блокпост. В то же время и военным путем освобождать Старомарьевку — означает идти на риски нанесения вреда мирному населению. На это защитники ДНР также не могут пойти. В данный момент, рассказал глава республики, предпринимаются попытки подключить представителей международных организаций для обеспечения потребностей гражданского населения.

Для справки: село Старомарьевка захвачено украинскими силовиками, предположительно, в понедельник-вторник текущей недели, ранее находилось в «серой зоне». При этом еще в 2016 году покойным ныне первым главой ДНР Александром Захарченко было принято решение взять на обеспечение данный населенный пункт в плане социальных выплат, продуктовой и иной социальной помощи. По разрозненной информации в социальных сетях, в селе на момент захвата проживали от 25 до 200 жителей (официальной информации пока нет). По данным журналиста ВГТРК Андрея Руденко, в населенном пункте проживало более тридцати граждан Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

ОБСЕ устранилась от вопроса о похищенном офицере ЛНР в СЦКК

Высказанные главой ДНР надежды на помощь международных организаций в вопросах обеспечения гражданских нужд населения Старомарьевки и восстановления статуса-кво данной территории могут оказаться неуслышанными самими представителями международных миссий. К примеру, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, чьи наблюдатели работали в Донбассе, полностью устранилась от решения вопроса об освобождении ранее захваченного украинской диверсионно-террористической группой офицера луганского представительства в СЦКК.

Напомним, инцидент произошел в районе Золотого Луганской области за две недели до захвата киевскими силовиками Старомарьевки в ДНР. По данным оборонного ведомства ЛНР, наблюдатели имеют видеозапись похищения офицера Андрея Косяка, но потакая Киеву, не спешат публиковать явные доказательства преступных действий ВСУ. Заявления ОБСЕ носят обтекаемый характер, да и в принципе они больше озабочены безопасностью своих сотрудников, нежели выполнением непосредственных обязанностей, убеждены в Луганске.

Представители организации до сих пор даже не встретились с похищенным Андреем Косяком, чтобы оценить его физическое и психическое состояние. Сегодня прошло ровно две недели с момента похищения офицера, но никаких действий от ОБСЕ не последовало. Посему рассчитывать на объективность и беспристрастность миссии в вопросе захвата ВСУ села Старомарьевка не приходится.