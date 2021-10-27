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Глава ДНР Пушилин: ВСУ захватили село Старомарьевка на юге республики
Армия
Глава ДНР Пушилин: ВСУ захватили село Старомарьевка на юге республики
Федеральное агентство новостей

Донецк, 27 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины захватили село Старомарьевка, которое находится на юге Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в населенном пункте Старомарьевка проживает 37 граждан России. Пушилин отметил, что действия украинской стороны являются нарушением Женевской конвенции.

«Захвачен населенный пункт, находящийся в «серой зоне», тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов разведения сил и средств», — сказал глава ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые применили ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar в Донбассе. Дрон был использован для нанесения удара по позициям ДНР на линии соприкосновения сторон. При этом ведомство опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлено боевое применение БПЛА Bayraktar.

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