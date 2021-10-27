Пожилой парикмахер из Японии создает огромные статуи героев аниме

Цирюльник Тошими Судзуки живет в городке Аомори на острове Хонсю в Японии. Уже много лет мастер стрижет клиентов в собственной парикмахерской, а в свободное время, в качестве хобби занимается скульптурой, создавал всевозможные поделки из глины, гипса и бетона.

«Я с детства увлекался созданием вещей: лепил маски, конструировал модели самолетов и тому подобное. Однажды клиентка моей парикмахерской, ученица старшей школы, сказала мне: «Почему бы тебе не сделать Gundam?» Я сказал: «Что такое Gundam?»», — рассказал Тошими.

Именно так Тошими узнал об аниме франшизе Gundam и впервые решил собрать одного из персонажей мультфильма. С тех пор прошло уже 17 лет, а в коллекции барбера-скульптора около десятка крупных статуй известных супергероев.