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Пожилой парикмахер из Японии создает огромные статуи героев аниме
Общество

Цирюльник Тошими Судзуки живет в городке Аомори на острове Хонсю в Японии. Уже много лет мастер стрижет клиентов в собственной парикмахерской, а в свободное время, в качестве хобби занимается скульптурой, создавал всевозможные поделки из глины, гипса и бетона. 

«Я с детства увлекался созданием вещей: лепил маски, конструировал модели самолетов и тому подобное. Однажды клиентка моей парикмахерской, ученица старшей школы, сказала мне: «Почему бы тебе не сделать Gundam?» Я сказал: «Что такое Gundam?»», — рассказал Тошими.

Именно так Тошими узнал об аниме франшизе Gundam и впервые решил собрать одного из персонажей мультфильма. С тех пор прошло уже 17 лет, а в коллекции барбера-скульптора около десятка крупных статуй известных супергероев.

«Мне сейчас 77 лет, и мое здоровье уже не то что раньше, я стал плохо ходить. Мои ноги и ступни слабеют, но я все еще хочу творить. У меня все еще есть желание бросить вызов самому себе», — заявил парикмахер.

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япония искусство аниме хобби
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