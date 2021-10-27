Киану Ривз подарил каскадерам фильма «Джон Уик — 4» часы Rolex за 1 млн рублей

Москва, 27 октября. Канадский актер Киану Ривз преподнес роскошный подарок каскадерам, участвовавшим в съемках четвертой части фильма «Джон Уик». Соответствующая информация появилась на одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram.

Популярный актер подарил своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date люксового бренда Rolex. Изделия сделаны из сапфирового стекла, а на обороте каждого расположена гравировка «Пятерка Джона Уика», имена каскадеров и слова благодарности от звезды «Матрицы». Часы обошлись в 14,5 тысячи долларов, что равняется 1 миллиону рублей, пишет телеканал «360».

В Сети уже распространились первые кадры со съемочного процесса. Премьера четвертой части «Джона Уика» запланирована на май 2022 год. Изначально выход картины должен был состояться весной этого года.