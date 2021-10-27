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Европейские хранилища получат газ после заполнения ПХГ РФ
Экономика
Европейские хранилища получат газ после заполнения ПХГ РФ
gazprom.com  /  Gazprom

Москва, 27 октября. Российский президент Владимир Путин отдал поручение отечественному газовому холдингу, касающееся заполнения хранилищ топлива.

Глава государства обратился к «Газпрому» с поручением первоначально заполнить подземные хранилища газа в Российской Федерации. После этого, отметил Путин, требуется отправить новые объемы сырья в ПХГ европейского региона и осуществить это в рамках плановых работ.

«Алексей Борисович (Миллер, глава «Газпрома» — Прим. ред.), я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — подчеркнул президент.

Соответствующие решения позволят стабильно придерживаться обязательств, прописанных в контрактах, добавил Владимир Путин. По словам лидера РФ, это позволит ритмично предоставлять партнерам в Европе голубое топливо и сделает обстановку на энергетическом рынке ЕС более благоприятной. Председатель правления «Газпрома» ответил на поручение президента положительно, заявив, что «так и сделаем».

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