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За вчерашним ударом украинского дрона в Донбассе последуют новые военные провокации Киева, предупредила директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина.

Колонка Елены Паниной

Применение украинской армией ударного беспилотника Bayraktar в районе поселка Гранитное — это демонстративное нарушение условий перемирия в Донбассе, за которым последуют новые военные провокации Киева. Его цель — резкая эскалация конфликта на юго-востоке, с помощью которой он попытается решить свои внутренние и внешнеполитические проблемы.

Вчера Киев подставился трижды. Прежде всего, когда официально признал факт огневого удара в нарушение режима перемирия. Затем, — когда соврал, что дрон не пересекал линию соприкосновения сторон. Опубликованное видео разоблачает эту ложь Генштаба ВСУ. Наконец, когда похвастался, что удар был нанесен с помощью разведывательно-ударного БПЛА турецкого производства, что прямо запрещено в рамках дополнительных мер по контролю за прекращением огня.

Использовав новое оружие и растрезвонив об этом на весь мир впервые, Киев расписался в том, что именно на нем лежит вина за эскалацию конфликта в Донбассе. Зачем же он пошел на это? Явно не для того, чтобы продемонстрировать это наблюдателям ОБСЕ, которые не заметили бы, кажется, даже применения тактического ядерного оружия с украинской стороны.

Перед Киевом сейчас стоят две главные задачи. Первая — внутриполитическая: президент Украины Владимир Зеленский любыми средствами стремится поправить свой личный рейтинг. По соцопросам, сегодня за него готовы проголосовать лишь 17% украинцев. Эта цифра продолжает падать, и второй президентский срок ускользает из рук. Но зачем заниматься экономикой и социальными вопросами, если серия ударов по Донбассу, красиво поданная в украинских медиа, могла бы быстро восстановить популярность главы государства?

Федеральное агентство новостей /

Вторая задача — внешнеполитическая. Украинские власти по отмашке из США готовы пойти на все, чтобы не допустить или хотя бы задержать сертификацию «Северного потока — 2» в Германии. Но рычагов для этого у Киева практически нет. Едва ли не единственный вариант — привлечь внимание Европы к ДНР и выставить Россию «агрессором». А для этого требуется череда кровавых провокаций, которые подняли бы в Донбассе знаменитый «северный ветер» — пусть даже ценой новых котлов для ВСУ.

Все это означает, что за вчерашней обкаткой БПЛА в реальных условиях непременно последуют новые, более мощные удары — и не обязательно с воздуха. К тому же атака пока осталась безнаказанной, это рождает у Киева ложное чувство военного превосходства.

Однако украинским властям следовало бы хорошенько вспомнить, что хваленые турецкие Bayraktar, как показала Сирия, весьма уязвимы перед современными средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Как известно, шахтеры Донбасса на редкость удачливы: в своих шахтах они умеют отыскивать такие «дары природы», которые позволяют им раз за разом отражать агрессию Киева.

По-видимому, Зеленский не очень хорошо знает историю, иначе бы понимал, что «маленькие победоносные войны» заканчиваются для их разжигателей совсем не так, как им хотелось бы. Что касается «Северного потока — 2», то остановить его ввод в строй Киеву не под силу.