Меган Маркл и принц Гарри не захотели, чтобы их сын носил титул графа Дамбартона

Лос-Анджелес, 27 октября. Принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл приняли решение не давать титул своему маленькому сыну Арчи. Об этом сообщил королевский эксперт Эндрю Мортон.

Наследник герцога и герцогини Саксесских мог получить титул графа Дамбартона (Earl of Dumbarton), который сейчас принадлежит принцу Гарри. Однако родители мальчика не захотели, чтобы его так называли, поскольку в английском варианте этого титула есть слово dumb, что можно перевести как «глупый, тупой», пояснил Мортон в комментарии US Weekly. У внука Елизаветы II и его жены возникли опасения из-за проблем, которые могли бы возникнуть у их сына в будущем.

«[Гарри и Меган] отказались от этого, потому что они чувствовали, что слово dumb в слове Dumbarton было бы использовано как насмешка, когда Арчи пошел бы в школу», — уточнил королевский эксперт.

Помимо сына, герцог и герцогиня Сассекские, живущие в США, растят дочь по имени Лилибет Диана. Девочке, которая появилась на свет в июне, дали такое имя в честь Елизаветы II и покойной матери принца Гарри — принцессы Дианы.

Ранее королевские эксперты обнаружили несостыковки в биографии Меган Маркл. Например, она говорила, что якобы ничего не знала о Виндзорах до знакомства с будущим мужем.