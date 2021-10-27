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Российские газохранилища продолжат заполняться в нерабочие дни
Экономика
Российские газохранилища продолжат заполняться в нерабочие дни
pixabay.com

Москва, 27 октября. Компания «Газпром» продолжит закачку газа в российские подземные хранилища в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава энергетического холдинга Алексей Миллер.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил «Газпрому» после наполнения российских газохранилищ начать плановую работу по повышению объема в европейских резервуарах. По словам главы государства, повышение запасов газа в Европе должно стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Период нерабочих дней будет действовать по всей России с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые регионы введут ограничения раньше. Например, в Москве антикоронавирусные меры начнут действовать уже с 28 октября.

Цены на газ в Европе в этом году достигли максимальных значений за всю историю. Это произошло из-за низких объемов газа в подземных хранилищах после аномальных холодов прошлой зимой. Рекорд стоимости был установлен 6 октября, когда котировки голубого топлива преодолели отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в стабилизации рынка. Он также призвал «Газпром» повысить объем предложения по газу на Санкт-Петербургской бирже.

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